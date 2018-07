24 июля 2018 г. Мурад Ахмед, Араш Масуди, Патрик Дженкинс | Financial Times Миллиардер Алишер Усманов рассматривает возможность продать долю в "Арсенале" "Российский миллиардер Алишер Усманов активно ищет возможность продать свою долю в "Арсенале", смирившись с тем, что владелец контрольного пакета акций лондонского футбольного клуба, американский спортивный магнат Стэн Кронке, никогда не продаст его ему", - пишет Financial Times. Усманов, металлургический магнат, которому принадлежит доля в 30% в клубе Английской премьер-лиги, разочарован тем, что Кронке не готов вступить в переговоры о приобретении контрольного пакета акций, и оставил всякую надежду на немедленную покупку клуба, по данным двух осведомленных источников. В октябре прошлого года Усманов отказался от предложения Кронке купить его долю акций за 525 млн фунтов, заявив: "Я всегда был и буду активным болельщиком "Арсенала" и считаю мою долю в 30% важным аспектом в защите интересов фанатов клуба". Несколькими месяцами ранее именно Усманов предложил Кронке 1,3 млрд долларов за его долю в 67%, но получил отказ. Усманов заявил, что готов продать свою долю кому угодно, кто "разделяет его видение судьбы клуба", только не Кронке. Однако человек, близкий к Усманову, отметил, что это ненадежный маркетинговый трюк: он не входит в совет директоров "Арсенала" и ничего не решает в управлении клубом. Любой новый акционер, скорее всего, столкнется с теми же проблемами с Кронке в фактическом управлении клубом, отмечает издание. Источник: Financial Times