24 июля 2018 г. Генри Манс | Financial Times Джона Мейджора отговаривали от поддержки вступления России в Европейское Сообщество "Бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора предупреждали о том, чтобы он не демонстрировал энтузиазма по поводу вступления России в Европейское Сообщество на фоне стремления дипломатов умерить стратегический оптимизм, последовавший за падением Берлинской стены", - передает Financial Times. В 1992 году сэр Джон публично призвал Европейское сообщество "мыслить шире" и предоставить членство скандинавским и восточноевропейским странам, а также России. Он заявил, что членство России "полностью уничтожит" угрозу ядерной войны, сообщает корреспондент Генри Манс. Однако рассекреченные меморандумы свидетельствуют о том, как британские чиновники пытались умерить энтузиазм премьера. В одном меморандуме Министерства иностранных дел, опубликованном во вторник Национальными архивами, говорилось: "Как [ядерная держава Россия] будет доминировать в Сообществе, а как [развивающаяся страна] она потянет его вниз". Высокопоставленный чиновник Стивен Уолл написал в меморандуме: "Премьер-министр, это вежливый способ сказать: "Пожалуйста, не говорите о членстве России в ЕЭС". "Лучше поговорить о развитии отношений между [Содружеством Независимых Государств] и ЕЭС, не сбрасывая со счетов никаких вариантов на этом этапе", - писал он. Источник: Financial Times