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24 июля 2018 г.
24 июля 2018 г.

Джош Габбатис | Independent

Перемена климата связана с ростом числа самоубийств, поскольку экстремальная жара "сильно влияет на человеческий разум"

"Изменения климата, скорее всего, приведут к тысячам новых самоубийств в ближайшие десятилетия на фоне роста температуры Земли, согласно новому исследованию", - сообщает британская Independent.

"Мы в течение многих лет изучали воздействие потепления на конфликты и насилие и обнаружили, что люди сражаются больше, когда жарко", - говорит профессор Соломон Хсианг, один из авторов исследования Калифорнийского университета в Беркли.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, группа ученых сравнила исторические температуры и данные о самоубийствах с обширных территорий в США и Мексике за несколько десятилетий, сообщает издание.

Исследователи обнаружили, что в изученных округах и муниципалитетах рост среднемесячной температуры на 1 градус Цельсия совпал с ростом самоубийств на 0,7% в США и 2,1% в Мексике, говорится в статье.

Этот эффект, который соответствует 21 тыс. смертей в регионе, примерно равнозначен воздействию экономической рецессии, сообщает издание.

Источник: Independent


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