Ученые говорят, что на Луне когда-то могли жить инопланетные существа

Два видных планетолога обнаружили, что в прошлом на Луне, возможно, имелись условия для существования простых форм жизни, пишет журналист Independent Эндрю Гриффин. По их подсчетам, это могло быть 4 млрд лет назад, а также в другой период - на пике вулканической активности, 3,5 млрд лет назад. "В тот период Луна выбрасывала наружу гигантские объемы очень горячих газов, в том числе водяной пар. Эти газы, возможно, превращались в жидкую воду на поверхности небесного тела, а также образовывали атмосферу, которая препятствовала испарению воды", - говорится в статье.

"Если жидкая вода и существенная атмосфера имелись на молодой Луне на протяжении длительных периодов, то, как мы считаем, лунная поверхность была бы, как минимум, временно пригодной для жизни", - сказал астробиолог Дёрк Шульце-Макуч (Университет штата Вашингтон), написавший научную статью вместе с профессором планетологии и астробиологии Иэном Кроуфордом (Лондонский университет).

А как могли туда попасть живые существа? Ученые полагают, что это было возможно при падении метеорита на Луну.