Человечество потратило годовые ресурсы Земли всего за семь месяцев

"Человечество истощает ресурсы планеты так быстро, что люди израсходовали их годовой объем всего за семь месяцев, предупреждают эксперты", - сообщает Independent.

В число проблем, связанных с "экологическим перерасходом", входят утрата биологического разнообразия, гибель лесов, эрозия почвы, упадок рыболовного промысла, нехватка свежей воды и скопление в атмосфере углекислого газа, что ведет к порочному кругу изменения климата и более суровым засухам, лесным пожарам и ураганам, согласно экспертам из международной экологической организации Global Footprint Network.

Глава организации Матис Вакернагель говорит: "На западе Соединенных Штатов бушуют пожары; на другом краю света жителям Кейптауна пришлось сократить в два раза потребление воды с 2015 года. Это последствия истощения экологического бюджета нашей уникальной планеты".

"Наши экономики втягивают планету в "финансовую пирамиду". Мы используем ресурсы Земли, предназначенные на будущее, для нужд в настоящем и все глубже погрязаем в экологическом долге", - считает он.

Организация предлагает следующие меры для решения проблемы:

- Сократить вождение автомобилей в два раза во всем мире, заменив треть проходимого машинами пути поездками на общественном транспорте, а остальное - ходьбой и ездой на велосипеде.

- Сократить в два раза пищевые отходы.

- Сократить потребление мяса. По данным организации, содержание домашнего скота отвечает за 9% выбросов углерода во всем мире.

- Если в каждой второй семье в мире будет на одного ребенка меньше, "День перерасходов" [дата, на которую приходится годовой расход ресурсов планеты. - Прим. ред.] сдвинется на 30 дней назад к 2050 году.