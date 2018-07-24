"Мужики стали неуправляемыми": рассказ о сексуальных домогательствах во Франции по случаю победы "голубых"

В социальных сетях стали множиться свидетельства женщин, ставших жертвами принудительных прикосновений и поцелуев во время финального матча ЧМ по футболу, пишет журналистка Le Figaro Мореа Лахаль.

Такие факты были разоблачены в Париже, а также в других больших городах, таких как Нант и Лион. Подобные случаи имели место в фан-зонах, барах, на улицах и в общественном транспорте. Эти свидетельства были собраны в аккаунте Twitter @KateyaV под хештегом #MeTooFoot - с отсылкой ко всемирному движению, возникшему после дела Вайнштейна, говорится в статье.

25-летняя Анаис смотрела финальный матч со своими друзьями в фан-зоне Сен-Пьер в Нанте. Мы связались с ней, и она рассказала, как проходил вечер. "В первой части матча я почувствовала, как что-то прижалось к моему бедру. До меня дошло, что какой-то мужчина трется об меня своим пенисом. Потрясенная этим, я отступила на шаг и сказала ему, что он ненормальный, что так делать нельзя. Он стал все отрицать. Многие присутствующие видели, что произошло, но ничего не предприняли, поскольку они "были не уверены". Шокированная молодая женщина по телефону пояснила, что она подошла "к группе полицейских". "Я рассказала им о том, что со мной случилось, и один из них мне ответил: "Мы находимся здесь только из-за угрозы терактов". Беспомощная Анаис вернулась домой. "Я думала лишь об одном - поскорее принять душ".

Опрошенная AFP 24-летняя Марион, тоже студентка, свидетельствует о столь же неподобающем поведении. Когда она выпивала за здоровье "голубых" в баре парижского квартала Пигаль, "праздничная атмосфера изменилась и начала становиться гнетущей". Она вспоминает: "Множество рук стало хватать меня за ягодицы, один человек стал гладить меня между ног. Мой приятель пытался их оттолкнуть, но эти мужики стали неуправляемыми".

28-летняя Жюли на радиостанции France Inter сокрушалась по поводу того, как какой-то мужчина "трогал ее за грудь" и засунул "свою руку ей в промежность". Прежде чем скрыться, он успел ей крикнуть: "Да ладно, мы же выиграли!"

"Да, мы чемпионы, но это не повод принудительно трогать женщин, которые об этом не просили", - казалось, дали ему ответ в окружении госсекретаря по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Скьяппы, процитированный Le Monde. В своем аккаунте Twitter от 16 июля политик первой отреагировала на каскад этих свидетельств: "Он принудительно целует женщину во время празднования ЧМ-2018: это сексуальное домогательство, которое преследуется по закону".

Как напоминает издание, в соответствии с уголовным кодексом (статьи с 222-27 по 222-30), наказание за сексуальные домогательства может доходить до пяти лет лишения свободы и 75 тыс. евро штрафа. Но для вынесения приговора необходимо сначала подать жалобу, отмечает журналистка.

Приблизительно об этом же говорит в своем обращении на радиостанции Europe 1 префект полиции Парижа Мишель Дельпюш через три дня после финала ЧМ. "Необходимо, чтобы эти факты были доведены до сведения сотрудников полиции, само собой разумеется, когда мы установим виновных, к ним не будет никакой снисходительности". Поскольку, продолжил он, на данной стадии "подобное явление не фигурирует в сводках обращений, рассматриваемых службами правопорядка". Иными словами, много жертв, но мало заявлений о преступлении, комментирует автор статьи.