Почему Трамп лезет в драку с Ираном?

Все происходит так, будто США на самом деле отказываются от поиска дипломатического урегулирования с режимом мулл, пришедших к власти в Тегеране в 1979 году после свержения шаха, который до этого был самым надежным союзником Америки на Ближнем Востоке, пишет международный обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Выступая в воскресенье, 22 июля, перед иранскими дипломатами, президент Рухани протянул США половину оливковой ветви. "Америка должна понять, что мир с Ираном стал бы матерью всех миров, но война с ним - матерью всех войн!"- сказал президент-реформатор, избранный в 2013 году и переизбранный в 2017 году иранским населением за свою программу открытости в отношении Запада, указывает автор статьи. Отвергая косвенный дипломатический намек Тегерана, президент Трамп 23 июля отреагировал предельно непримиримым твитом: "Иранскому президенту Рухани: никогда более не угрожайте США вновь, или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе!"

22 июля в речи, адресованной многочисленной иранской диаспоре, живущей в Калифорнии, госсекретарь Майк Помпео назвал правящие власти в Иране "мафией". Он также объявил о создании аудиовизуального СМИ на персидском языке, финансируемого американским правительством. Таким образом, глава американской дипломатии перенимает инструменты, применявшиеся во время холодной войны против СССР, такие как радио "Свободная Европа". Означает ли это, что США втайне приняли решение о "смене режима" в Иране, несмотря на предыдущие воззвания президента Трампа, критиковавшего своих предшественников за излишнюю увлеченность правозащитной борьбой? Или это скорее запугивание перед тем, как перейти к переговорам, по образу и подобию его бурных отношений с Северной Кореей?"- анализирует Жирар.

"Сравнение неправомерно, так как ситуация в Иране гораздо менее стабильна, чем в Северной Корее", - считает он.

Иран находится в положении двойной слабости, что не ускользнуло от внимания стратегов из администрации Трампа. Внутри страны иранская молодежь, прекрасно осведомленная о западных нравах благодаря интернету, больше не хочет терпеть строгие нормы религиозной диктатуры. Что касается внешней политики, то режим мулл недавно был оставлен Россией, сделавшей выбор в пользу Израиля, утверждает автор. "Начиная с 2012 года Москва и Тегеран поддерживали альянс ради спасения от разгрома баасистского режима Дамаска, старого союзника каждого из них. Однако между Россией и Израилем существует альянс, скрепленный душевной и кровной связью. 9 мая 2018 года присутствовавший на параде Победы на Красной площади Биньямин Нетаньяху украсил лацкан пиджака Георгиевской ленточкой, - напоминает автор. - В этот вторник министр иностранных дел и начальник Генштаба России находятся с визитом в Израиле, дабы обсудить сирийское досье со своими еврейскими коллегами".

"На Ближнем Востоке российская и израильская точки зрения совпадают", - считает Жирар. Россия хочет сохранить хорошие отношения с суннитским сообществом на всей планете, и сегодня она совершенно не заинтересована в содействии созданию шиитской оси от Тегерана до Средиземноморья. Президент Путин призвал "все иностранные силы", имея в виду ливанскую "Хизбаллу" и советников элитного иранского подразделения "Аль-Кудс", покинуть сирийскую территорию.

Иранский президент в ответ на американскую торговую агрессию пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит 30% мирового экспорта нефти. "Это не что иное, как военные действия, - указывает обозреватель. - Тут Рухани совершил двойную стратегическую ошибку: он ослабил авторитет своей страны, поскольку всем известно, что его военно-морской флот не идет ни в какое сравнение с военно-морскими силами США; и он дал Трампу замечательный повод для наращивания его эскалации".

"Трамп выковывает свою внешнюю политику лишь исходя из выгоды, которую он может извлечь для собственного имиджа внутри страны. Он говорит, что не хочет войны с Ираном. Но при этом он понимает, что маленькое "Трафальгарское сражение", навязанное муллам, значительно усилило бы его позицию перед американскими промежуточными выборами", - подчеркивает Жирар.