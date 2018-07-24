Фантазии о валютной войне

Дональд Трамп обвиняет Китай и еврозону в манипулировании своими валютами, но если доллар сегодня силен, то это, прежде всего, результат собственных решений американского президента, говорится в редакционной статье Le Monde.

Юань действительно потерял 8% своей стоимости, в то время как доллар вырос в цене на 6% за полгода по отношению к евро, отмечают журналисты.

Это как раз та "проблема", которой Трамп мог бы порадоваться вместо того, чтобы жаловаться. Огромное снижение налогов на предприятия, за которое было проголосовано в конце 2017 года, привело к новому всплеску американского экономического роста, говорится в статье.

Что касается недавнего обесценивания юаня, то Трамп тоже сетует на проблему, в которой он отчасти сам виноват. Угроза обложить пошлиной большую часть китайского экспорта в США может подтолкнуть Пекин к тому, чтобы уронить свою валюту, дабы попытаться ослабить этот удар, пишут авторы статьи. Все же представляется маловероятным, чтобы Китай зашел в этом направлении слишком далеко, рискуя вдохновить бегство капиталов, которое со временем будет сдерживать его экономику. А значит, в данном случае разговоры о манипулировании относятся к области фантазий.

После торговых войн Трамп теперь страшится пугала валютной войны, указывает редакция.

Трампу хотелось бы одним ударом убить двух зайцев. Однако помимо своей небольшой склонности к мультилатерализму, он не может себе позволить ослабить роль доллара как резервной валюты, поскольку США вынуждены массированно привлекать капиталы для финансирования своего огромного бюджетного дефицита, углубленного... самим Трампом и его экспансионистской экономической политикой. Таким образом, американский президент нескончаемо сокрушается по поводу последствий, причины которых он сам взлелеял, напоминает Le Monde.