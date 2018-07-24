Марадона снова на службе у деспота

В футбольном клубе "Динамо" (Брест) Диего Марадона с недавнего времени занимает должность председателя правления. Аргентинская звезда футбола не в первый раз связывается с сомнительными бизнесменами и политиками, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Томас Дудек.

"Как и полагается футбольной легенде, Марадона прилетел в Брест на частном самолете. В аэропорту его встретили любопытные фанаты и журналисты, потом он провел пресс-конференцию и, наконец, его, почти как Папу Римского, отвезли к новому месту работы", - повествует журналист.

"Каким бы помпезным ни был прием Марадоны, то, что должность в ФК "Динамо" (Брест) не равнозначна для него выходу на сцену большого футбола, аргентинец, вероятно, понял - по крайней мере, под занавес приветственного мероприятия. Всего 10 тыс. зрителей вмещает стадион победителя Кубка Белоруссии, который, кстати, по приезде Марадоны проиграл матч в Бресте", - отмечает Дудек.

Тем не менее, появление аргентинца в Белоруссии граничит для многих белорусов с чудом. "Марадона в Бресте - это как Гагарин в космосе", - говорит Павел Нехайчик, футболист сборной Белоруссии, играющий за "Динамо" (Брест).

Да и чему тут удивляться, пишет Дудек, ведь Белоруссия не особенно известна своим футболом. Стране ни разу не удалось пройти отборочный тур какого-либо большого турнира.

Для честолюбивых планов по подъему белорусского футбола, вероятно, нельзя было найти более подходящего места, чем клуб из города на границе с Польшей, продолжает автор. В 2016 году после многолетних финансовых проблем на "Динамо" (Брест) обрушился денежный дождь: собственником клуба стал Пол Дахер, шейх из ОАЭ, фирма которого занимается продажей тракторов, грузовиков и продуктов сельского хозяйства из Белоруссии в Африку и на Ближний Восток. Информацию о сегодняшнем собственнике клуб держит в тайне, однако по предположению некоторых белорусских СМИ главным в клубе является Александр Зайцев, которому приписывают тесную связь с президентом Александром Лукашенко.

"После проявленных симпатий к бывшему президенту Кубы Фиделю Кастро и венесуэльскому автократу Уго Чавесу, после поддержки предвыборной кампании его преемника Николаса Мадуры и выступления с чеченским деспотом Рамзаном Кадыровым Марадона продолжает следовать своему пристрастию к авторитарным государствам и режимам. Он уже заявил, что хотел бы встретиться с вызывающим вопросы президентом Лукашенко. Эта встреча, вероятно, лишь вопрос времени", - полагает Дудек.