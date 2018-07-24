Опасная халатность

"Медицинский прогресс в борьбе с ВИЧ - это палка о двух концах, - пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Кристоф фон Айххорн. - С одной стороны, благодаря ему положительный анализ на ВИЧ не является сегодня смертным приговором. Развитые страны больше не боятся СПИДа. Однако, с другой стороны, в этом и заключается проблема: когда отсутствует заинтересованность со стороны богатых государств, меньше денег поступает на исследования и борьбу с эпидемией. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции растет в 50 странах мира. Даже в некоторых странах ЕС, например в Чехии, Венгрии и Словакии, ВИЧ заражаются сегодня значительно больше людей, чем несколько лет назад".

В случае, если "опасной халатности" в борьбе против ВИЧ не будет положен конец, рост эпидемии будет неизбежным, предостерегают ведущие ученые на страницах медицинского журнала The Lancet.

Сегодня с вирусом иммунодефицита человека в мире проживает 39 млн людей, каждый год от последствий инфекции погибает почти 1 млн человек, сообщает автор статьи.

Ежегодно ВИЧ заражаются 1,8 млн человек по всему миру. Цель снизить к 2020 году количество новых случаев заражения до менее 500 тыс. в год является труднодостижимой, констатирует Айххорн. Главная причина распространения инфекции - незащищенная половая связь. Кроме того, многие заражаются ВИЧ при введении наркотиков инъекционным путем, прежде всего это относится к Восточной Европе, России и Азии.

При этом в прошлом миру удалось добиться заметных успехов в борьбе с ВИЧ, отмечает журналист: сегодня от СПИДа умирает в два раза меньше людей, чем 15 лет назад. Тем не менее у миллионов людей, в основном в развивающихся странах, сегодня по-прежнему нет доступа к соответствующим медикаментам. Богатые государства перечисляют сегодня меньше денег бедным странам. По данным ООН, с 2013 по 2016 год международная поддержка борьбы с ВИЧ и СПИДом сократилась на одну пятую, тогда как для сдерживания распространения инфекции по всему миру необходимо дополнительно инвестировать в борьбу с ВИЧ более 6 млрд евро в год.

В некоторых странах принятие действенных мер блокируется политикой, продолжает Айххорн. Так, в России для лиц, страдающих наркоманией, сильно ограничен доступ к опиоидной заместительной терапии, чистым шприцам и антиретровирусным медикаментам. В сильном распространении эпидемии в некоторых регионах страны местные специалисты обвиняют правительство. В Восточной Европе и Центральной Азии количество новых случаев заражения ВИЧ с 2010 года увеличилось вдвое, пишет автор.

"Больше всего меня беспокоит Россия, - заявил в разговоре с изданием швейцарский специалист по лечению СПИДа Пьетро Вернацца. - Там вообще ничего не делается. В некоторых регионах лечение проходят только 10-15% инфицированных, постоянно не хватает медикаментов. Это приводит к перерывам в лечении, что вызывает резистентность (устойчивость микроорганизмов к воздействию лекарств. - Прим. ред.)".

"В России более 1% населения - ВИЧ-положительные люди. И это число продолжает расти. Это огромная проблема!" - подчеркнул Вернацца. "На проблему долгое время не обращали внимания. К тому же мужчины с гомосексуальной ориентацией и наркоманы не считаются здесь людьми, инвестиции в этот контингент считаются бессмысленными. Социальное презрение к этим людям имеет системную природу и сильно поддерживается путинским режимом", - уверен собеседник издания.

При этом Россия не принимает помощи извне: как рассказал изданию Вернацца, команда специалистов из швейцарского Центра инфекционных заболеваний Санкт-Галленского кантонального госпиталя и американского фонда хотела запустить в Башкирии программу по обмену шприцов для лиц, употребляющих наркотики, однако проект был остановлен правительством. "Нас обвинили в том, что мы шпионы", - сказал эксперт.