"На самом деле Путин прощупывает Трампа": почему в реальности ставки в игре крупнее, чем судьба экс-посла

"Это было возмутительное предложение: взамен на разрешение Роберту Мюллеру допросить 12 сотрудников российской разведки, которым он недавно предъявил обвинения в хакерском взломе Национального комитета Демократической партии, США должны были отправить Майкла Макфола, который при администрации Обамы был послом, в Москву на допрос", - пишет обозреватель Vanity Fair Крис Смит. (Так в оригинале. В действительности предлагалось разрешить американцам присутствовать при допросах россиян взамен на разрешение россиянам присутствовать при допросах американцев. - Прим. ред.)

По мнению издания, российский президент Путин не рассчитывал на то, что его предложение будет принято - он вел более масштабную и более тонкую игру, а точнее, разыгрывал несколько партий сразу.

"Путин, вероятно, полагает: если какой-либо президент США за всю историю страны согласился бы и мог бы сделать для него это - выдать посла, то это был бы Дональд Трамп, - говорит Синди Отис, в прошлом военный аналитик и глава подразделения ЦРУ. - Но Макфол не был целью, ради которой был запущен этот "пробный шар". На самом деле мы наблюдаем, как Путин прощупывает Трампа, выясняя, много ли может от него получить". Тот факт, что Трамп не отверг предложение Путина немедленно, - уже победа Путина, считает автор. "Это не только демонстрирует, как Путин воспринимает свои отношения с нашим президентом, ведь он столкнется с нулевыми последствиями [выдвижения такой идеи], - говорит Отис. - Это также демонстрирует Путину, как мало Трамп понимает про собственное правительство, историю своей страны и международные нормы".

Издание напоминает, что в предложении Путина о допросах упоминался, в частности, Билл Браудер - человек, который убедил Конгресс США принять "Закон Магнитского". "Уже вброс этой идеи, а также реакция Трампа на нее - сигнал для критиков Путина, а конкретно для таких, как я: "Вам надо заткнуться", - говорит бывший эксперт ФБР по борьбе с терроризмом Клинт Уоттс, ныне сотрудник Foreign Policy Research Institute. - "Ваша страна лишена силы воли, она сделает из вас разменную монету при сделке, и вы в опасности". Это очень эффективный способ подавления ваших оппонентов".

Автор признает, что Браудера и Макфола никуда не вышлют, но считает, что Путин также "стремится запугать людей, которые являются важными, но менее заметными "винтиками" в механизмах американской разведки".

Экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер прокомментировал то, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон. "На месте Путина я бы сказал: "О, большое спасибо. Но давайте сначала заключим кое-какие соглашения и еще кое-что, а в будущем году я, может, приеду", - говорит Сайфер. "Отклонение предложения Трампа - это была бы тонкая политическая стратегия с бонусом: пусть объект томится, нетерпеливо предвкушая встречу", - пишет автор статьи.