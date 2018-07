24 июля 2018 г. Уолтер Расселл Мид | The Wall Street Journal Путин слаб. Европа не обязательно должна быть слабой "В настоящее время мы слишком много слышим о Владимире Путине и совсем недостаточно - о тех силах, которые в действительности перекраивают мир", - утверждает в The Wall Street Journal обозреватель Уолтер Расселл Мид. "Да, российский президент оказался блестящим тактиком. И, если отбросить фантазии президента Трампа, он беспощадный враг могущества Америки и сплоченности европейцев. Однако Россия остается символом отсталости и коррупции. Ее ВВП более чем в 10 раз скромнее, чем у США или ЕС", - пишет автор. "Россия все еще не в силах свернуть демократическую революцию, произошедшую после 1990 года, стать сильнее НАТО или распустить ЕС", - говорится в статье. "Запад переживает кризис из-за слабости Европы, а не из-за силы России", - пишет Мид. По его мнению, создание единой европейской валюты способствовало укреплению немецкой экономики и вбило клин между двумя Европами - Южной и Северной, миграционная политика ЕС катастрофична, Берлин относится к безопасности безответственно, интеграция стран Центральной и Восточной Европы в процветание и институциональную жизнь Запада провалилась. "Слабость Европы дала Путину шансы укреплять российскую мощь, поддерживая популистские партии во всем ЕС и крепя связи с такими лидерами, как венгерский премьер Виктор Орбан. Однако даже в эпоху Трампа Москва слишком слаба, слишком бедна, слишком регрессивна и слишком далеко находится, чтобы предопределять европейскую политику", - убежден автор. По мнению Мида, Трамп правильно считает, что трансатлантические отношения надо во многом пересмотреть. "Но если президент полагает, что путинская Россия может служить стержнем новой американской стратегии безопасности, то он переоценивает возможности России, неверно трактуя цели Путина, и недооценивает важность трансатлантического альянса", - заключает автор, рекомендуя Трампу договориться с Берлином. Источник: The Wall Street Journal