Ситкомы: смех делает шутки смешнее

"Для того, чтобы сделать сюжет смешнее, в комедийных сериалах используется закадровый смех. Работает ли такой трюк, изучили британские ученые", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Исследование показало, что добавление смеха к шутке делает ее более остроумной - независимо от того, смешная она или нет", - отметила Софи Скотт из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования, опубликованного в научном журнале Current Biology.

"Для своего исследования ученые составили список плоских шуток. (...) Сначала одна группа студентов должна была оценить шутки по шкале от одного до семи - от вовсе не смешных до уморительных. Участники исследования слушали шутки, которые зачитывал комедийный актер, на компьютере, без закадрового смеха. Для второй группы шутки проигрывались со смехом. В половине случаев исследователи использовали записи настоящего, спонтанного смеха, в остальных - записи смеха людей, которые лишь делали вид, что смеются", - передает издание.

"Участники второй группы более высоко оценивали шутки. При этом проигрывание спонтанного смеха имело больший эффект. (...) "Шутки казались тем более смешными, чем более спонтанным был смех", - отметила исследовательница Скотт.

"Среди 72 участников второй группы присутствовали 24 человека с диагностированным аутизмом. Они оценивали шутки еще лучше. Исследователи полагают, что люди, страдающие аутизмом, в меньшей степени связывают свою оценку шутки с тем, является ли она детской или несовременной", - говорится в статье.

"Почему шутки со смехом оцениваются лучше, пока неясно. Исследователи предполагают, что может иметь место цепная реакция или же, например, что смех воспринимается как своего рода одобрение шутки". В последующих исследованиях ученые намерены более подробно изучить этот вопрос с помощью снимков мозга, чтобы установить, как услышанный смех влияет на восприятием им шутки.

"Так как естественный смех работает лучше, такие сериалы, как, например, "Друзья", снимались перед живой публикой, а слабую реакцию зрителей дополняли при дальнейшей обработке искусственным смехом", - передает Kurier.