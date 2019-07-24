"Мы не являемся причиной конца света, но конец света дает нам причину: жить как можно лучше"

"Зачем заводить детей во времена коллапса?" - задается вопросом философ Марианна Дюрано на страницах Le Monde. Она напоминает о том, что задолго до появления эко-тревожности философия задумывалась над проблемой смертности.

"(...) Мы порождаем небезопасные жизни, создаем творения, обреченные на гибель. "Мы, цивилизации, - мы знаем теперь, что мы смертны", - сказал Поль Валери (Французский поэт, эссеист, философ. 1871-1945 - Прим. ред.) задолго до первого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)", - говорится в статье.

"Несмотря на разнообразие ответов, все философы более или менее сходятся во мнении по этому вопросу: горизонт смерти придает смысл жизни. Именно потому, что у моей жизни есть конец, у нее может быть цель. Именно потому, что мое время ограничено, его нужно использовать с умом. Только сознавание моей конечности может позволить мне выполнить работу до конца. "Конец" - это и термин, и цель. "Завершенная" жизнь или работа - это исполненная жизнь, совершенная и в то же время прошедшая. Я произвожу на свет детей, желая, чтобы они закончили свои дни, независимо от предоставленного числа этих дней", - размышляет автор статьи.

"Перспектива экологического коллапса не меняет условий этой извечной мудрости, она лишь радикализирует такой урок. Как же осмыслить конец света? Выделим три взаимодополняющих подхода: от самого поверхностного до самого радикального", - пишет Дюрано.

"Первый сценарий, самый оптимистичный: мы можем стать свидетелями не столько конца света, сколько конца нашего потребительского, глобализированного мира, направленного на повышение производительности. Тогда появится возможность воспользоваться шансом превратить его в более справедливый мир, где развитие будет "устойчивым", а экономический рост "экологическим". Но с каждым новым договором о свободной торговле эта счастливая гипотеза становится все более утопической. По мере накопления мусора, климатических встреч на высшем уровне и твитов Дональда Трампа, надежда на выбранный нами переход исчезает, а перспектива рецессии подтверждается", - указывает философ.

"Второй сценарий, более реалистичный: мы станем свидетелями конца общества изобилия. Бывший депутат Европарламента от партии Зеленых Ив Коше так определяет коллапс: "Основные потребности (вода, еда, жилье, одежда, энергия, мобильность, безопасность) больше не обеспечиваются для большинства населения со стороны служб, которые регулируются законом". Итак, что мы видим во Франции и в других местах? Цена на энергоносители (топливо, газ, электричество) растет, а основные услуги (транспорт, безопасность, очистка воды) приватизируются", - поясняет автор публикации.

"(...) Действительно головокружительный вопрос - не конец того или иного мира, а конец света: запредельная вероятность - ядерная война или нарушения климата - того, что сам мир станет необитаемым", - говорится далее.

"В то время как прошлые кризисы были ограничены определенным обществом и поколением, угрозы, нависшие над нами, необратимы и распространяются на всю нашу планету. Чтобы изобличить нынешнее разрушение экосистем, ученые сейчас говорят о "6-м массовом вымирании". Исследования, которые регулярно публикуются в научных журналах, показывают, что 50% видов животных и растений исчезнут к концу столетия, и для восстановления такого бедствия Земле понадобится несколько миллионов лет", - указывает философ.

"(...) Существует ли, как всегда бывает в философии, средство преодоления противоречий, некий третий путь?" - задумывается Дюрано.

"(...) Согласно уроку древних философов, правильная с их точки зрения жизнь тоже способна остановить бедствие или помочь нам пережить его. Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека, Эпиктет, а также Декарт, Монтень, Паскаль, на этот раз, сходятся во взглядах: мудрец воздержан и весел, он предпочитает "изменять свои желания, а не порядок мира" ("Рассуждение о методе", часть 3, Рене Декарт), он не накапливает объекты своего вожделения, а наслаждается жизнью, зная, что он смертен", - анализирует автор статьи.

"Если нам надлежит вести простую жизнь, то, в первую очередь, не потому, что это экологически необходимо, а потому, что это желательно с нравственной точки зрения. Если нам надлежит развивать нашу индивидуальную и коллективную независимость, то это делается не только для того, чтобы пережить конец света, но и потому, что это реальное условие нашей свободы. Если я учу своих детей умеренности, то не для того, чтобы подготовить их к хаосу, а потому, что это полезно для них. И если при их жизни наступит конец света, то они, по крайней мере, будут жить хорошо", - считает Дюрано.

"(...) Из-за признания бесконечного экономического роста наш мир становится неопределенным, то есть безграничным и бессмысленным. Уничтожив идею "космоса" - конечного, ограниченного, организованного мира - и заменив его идеей "вселенной" - бесконечного и хаотического пространства ("От закрытого мира к бесконечной вселенной", Александр Койре, издательство Gallimard, 1972) -наша cовременностьсоздала условия для беспрецедентного экологического кризиса. Мы мучительно открываем для себя, что в нашем мире нет никакого нейтрального пространства, предполагающего бесконечное расширение, и что что он прежде всего представляет собой хрупкую экосистему: космос. Бесконечный мир, теоретизированный современной философией, долгое время считался бессмертным, в действительности же он является бесцельным и рискует стать причиной нашего конца", - комментирует философ.

"Таким образом, с этой точки зрения, идея конца света, будь то вероятное будущее или новый политический миф - как очередная шумиха об Апокалипсисе - представляется мне необходимым средством, неким лекарством от отсутствия смысла, что является характерным для индустриальной цивилизации", - заключает Марианна Дюрано.