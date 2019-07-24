"Дикий Запад" над Японским морем: российские, китайские, южнокорейские и японские военные самолеты встали на пути друг у друга

"20 сигнальных ракет, 360 предупредительных выстрелов из пулемета - во вторник утром южнокорейские ВВС воинственными методами дали понять российскому патрульному самолету, что ему нужно срочно исчезнуть, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - По данным Сеула, российский самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в небе над островами Токто. Группа островов расположена в Японском море в 200 км от корейского полуострова. (...) Япония также претендует на острова и называет их Такэсима".

Утром в регионе находились также два российских и два китайских бомбардировщика, указывает журналист Патрик Цолль. По данным министерства обороны РФ, самолеты впервые проводили совместное воздушное патрулирование. "Неясно, участвовал ли в этом патрулировании и самолет, перехваченный над Токто. Россияне его не упоминали. Четыре китайских и российских бомбардировщика не вторгались в воздушное пространство Южной Кореи, однако пролетали через опознавательную зону корейской ПВО. Все страны региона установили зоны воздушного наблюдения, которые пересекаются в определенных местах. Частично эти зоны проходят через национальное воздушное пространство (...)", - говорится в статье.

"По сообщениям ТАСС, южнокорейские самолеты сопровождали и оба российских бомбардировщика. (...) Это якобы не первый раз, когда корейские пилоты безуспешно пытаются помешать российским учениям (...), а установленная Южной Корей опознавательная зона ПВО не соответствует международным правилам", - передает Цолль.

"Южная Корея установила опознавательную зону ПВО еще в 1950 году, а в 2013 году расширила ее в ответ на расширение опознавательной зоны Китая. Тогда Пекин увеличил свою зону так, что в нее вошло воздушное пространство над островами Сенкаку. Острова Сенкаку контролируются Японией, Китай также претендует на них и называет Дяоюйдао", - поясняет издание.

"Инцидент над островами Токто во вторник в очередной раз показывает, насколько сложна ситуация в Северо-Восточной Азии. Так как Япония считает острова Такэсима своей территорией, она направила туда свои боевые самолеты, чтобы перехватить российский патрульный самолет. В связи с присутствием самолетов над островами Токио выразил протест как Москве, так и Сеулу".

"Одновременное сближение российских, китайских, южнокорейских и японских военных самолетов вызывает беспокойство, - отмечает Neue Zürcher Zeitung. - Существует опасность, что может произойти несчастный случай и ситуация выйдет из-под контроля. Хотя Япония и Южная Корея являются союзниками США, отношения между Токио и Сеулом напряженные, прежде всего в связи с недостаточно проработанной историей. Это затрудняет и военное сотрудничество".