Идлиб в преддверии ада

"Сирийский режим хочет вновь овладеть Идлибом - пока безуспешно. Поддерживаемые Турцией повстанцы утверждают теперь, что на стороне Асада в бой вступают российские спецподразделения", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В понедельник Башар Асад встретился в Дамаске с делегацией Питера Кодво Аппиа, префекта Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию. Сирийскому диктатору передали письмо Папы Римского, в котором Франциск предостерегает от эскалации в Идлибе и просит президента сделать все возможное для предотвращения гуманитарной катастрофы. Но на деле все обстоит иначе, отмечают журналисты Доминик Петерс, Максимилиан Попп и Кристоф Сидов. "Как раз в те часы, когда Асад принимал представителей церкви, Идлиб переживал самую разрушительную волну атак за последние месяцы. По данным ООН, во время бомбардировок в понедельник было убито как минимум 59 мирных жителей и ранено более сотни человек", - говорится в статье.

"На протяжении трех месяцев сирийская армия с союзными вооруженными группами пытается вновь овладеть Идлибом. С помощью авиаударов по больницам, рынкам и другим гражданским целям она пытается деморализовать мирное население и заставить его бежать в направлении турецкой границы", - указывает издание.

"При этом войска Асада, несмотря на продолжительные авиаудары, едва продвигаются на земле. Если они берут под контроль какую-либо местность, повстанцам зачастую удается за несколько дней вернуть ее по крайней мере на короткий срок. (...) Бои за Идлиб показывают, что восьмилетняя война высосала все соки из правительственных войск. Теперь повстанцы утверждают, что Россия направила на фронт элитные войска, чтобы форсировать наступление. (...) Москва опровергла это заявление", - пишут журналисты.

"Своей политической и военной поддержкой Асада Кремль противоречит интересам Турции, - отмечает издание. - В связи с этим отношения между Москвой и Анкарой являются двойственными на протяжении нескольких лет". В 2015 году страны стояли на грани войны, когда турецкая армия сбила российский военный самолет над Сирией. Отношения улучшились после того, как президент Турции извинился за инцидент. Недавно турецкое правительство закупило российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство ее западных партнеров.

"Сотрудничество Москвы и Анкары мотивировано тактикой, оно не является исторически сложившимся, как, например, турецко-европейские отношения, - указывает издание. - Поэтому в Идлибе теперь можно наблюдать то, как быстро партнеры могут снова стать противниками".

"В этом конфликте Россия и Турция стоят по разные стороны. В то время как Эрдоган помогает повстанцам джихадистской группировки HTS, Путин является главным помощником Асада. Турецкое правительство, пообещавшее держать HTS под контролем, снова усиленно вооружает повстанцев".

"Эрдоган, как предполагают наблюдатели, хочет таким образом взвинтить цену за военное решение конфликта в Идлибе. Если Идлиб падет, сотни тысяч беженцев снова двинутся в сторону Турции".

"Путин, в свою очередь, должен решить, что для него важнее: его интересы в Сирии или же дальнейшее разобщение Турции с Западом", - пишет Der Spiegel.