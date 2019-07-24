Оскорбления, хамство, раздражение

"Мои шансы стать премьером столь же велики, как быть обезглавленным фрисби или после реинкарнации стать Элвисом или оливой", - сказал несколько лет назад Борис Джонсон в разговоре с британской газетой The Independent. Тогда этот мужчина с растрепанными светлыми волосами был еще журналистом и издателем консервативного новостного журнала The Spectator, - повествует швейцарское издание Tages-Anzeiger. - Немногим позже началась его политическая карьера. Джонсон стал парламентарием в Палате общин от консерваторов, мэром Лондона и, наконец, министром иностранных дел".

"Теперь, судя по словам Джонсона, сказанным ранее, его шансы стать в следующей жизни оливой значительно возросли", - отмечают журналисты Аника Блац и Оливер Дас Гупта. Борис Джонсон сменит невезучую Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании и будет управлять процессом выхода своей страны из Европейского союза.

"Джонсон печально известен не только своими эксцентричными выступлениями и всякого рода конфузами, но и как человек, который - если выражаться осторожно - с легкостью рассказывает вещи, очевидно не соответствующие действительности. Человек, который уже много лет хамит, оскорбляет других британских, а также иностранных глав правительств и государств", - указывает издание.

Так, "перед референдумом по "Брекзиту" Борис Джонсон утверждал, что за членство в ЕС Великобритания еженедельно платит 350 млн фунтов (около 400 млн евро). Деньги, по его словам, стоило бы экономить и вложить в государственную систему здравоохранения NHS. (...) Вскоре выяснилось, что данные не соответствуют действительности и сумма намного ниже, а Лондон к тому же получает большую часть своих взносов обратно. Даже глава британского ведомства по контролю в сфере статистики (...) обвинил Джонсона в злоупотреблении статистикой ради собственных целей", - говорится в статье.

"Во время кампании по "Брекзиту" Джонсон (...) обвинил ЕС в желании создать европейское сверхгосударство. Чтобы придать своему предостережению большей силы, он сравнил ЕС с Наполеоном и Гитлером. Ведь и они, по логике Джонсона, пытались заполучить власть над всей Европой", - передают авторы статьи.

"Времена, когда Лондон властвовал над глобальной колониальной империей, давно прошли. (...) Однако Джонсон по-прежнему поддерживает колониальные манеры", - отмечает издание. "Без сомнения, автоматы тут же смолкнут, ножи перестанут кромсать человеческое мясо, а племенные вожди расплывутся в широких улыбках при виде большого белого босса!", - заявил он однажды в адрес тогдашнего премьера Тони Блэра перед его поездкой в Африку.

"Когда сегодняшний президент США Дональд Трамп назвал Лондон опасным городом, Джонсон упрекнул его в том, что он говорит "полнейшую чушь", и заявил, что избегает некоторых районов Нью-Йорка, "так как там есть риск встретить Дональда Трампа", - передает Tages-Anzeiger.