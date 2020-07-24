Новое охлаждение китайско-американских отношений после закрытия генерального консульства в Хьюстоне из-за шпионажа

"(...) В среду Соединенные Штаты предприняли серьезные дипломатические меры против Китая, приказав закрыть китайское генеральное консульство в Хьюстоне. Вашингтон оправдал это решение обвинением консульства в шпионской деятельности, направленной, в частности, против американских исследовательских лабораторий, которых в Техасе очень много", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.

"Соединенные Штаты не потерпят нарушений своего суверенитета со стороны Китайской Народной Республики или запугивания американского народа, как мы также не допустили недобросовестной торговой практики Китая, уничтожения американских рабочих мест и другого неподобающего поведения", - заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"(...) По сообщениям американских СМИ, несколько расследований ФБР по делам о шпионаже ведут в китайское генеральное консульство в Хьюстоне. Они связаны с незаконной передачей результатов медицинских исследований из лабораторий данного региона, с попытками вербовки ученых, исследователей и университетских преподавателей в Техасе для получения конфиденциальной информации, а также с запугиванием китайских граждан в Соединенных Штатах или лиц, имеющих двойное гражданство, которых Пекин считает беглецами и заставляет их вернуться в Китай", - говорится в статье.

"Помимо месседжа о недоверии, отправленного Пекину, закрытие консульства в Хьюстоне указывает на то, что Соединенные Штаты решили действовать против сетей промышленного шпионажа, создаваемых Китаем на их земле в течение десятилетий, а дипломатические и консульские учреждения подозреваются в том, что они служат в качестве их оперативных баз, - отмечает журналист. - Сенатор Марко Рубио, возглавляющий спецкомитет по разведке верхней палаты Конгресса США, прямо обвинил китайское консульство в Хьюстоне в том, что оно является "центром обширной шпионской сети, находящейся на жалованье у Коммунистической партии".

"В Хьюстоне и его окрестностях существует большое количество лабораторий и исследовательских институтов, особенно в области медицины и биологии. (...) В регионе также находятся учреждения, занимающиеся разработкой вакцины против Covid-19", - пишет Le Figaro.

"Специализирующаяся на биологии китайская исследовательница Тан Цзюань, обвиняемая в сокрытии своих связей с китайскими вооруженными силами при получении визы, недавно нашла убежище на территории китайского консульства в Сан-Франциско, чтобы избежать ареста со стороны ФБР", - сообщает автор статьи.

"По мнению американского правосудия, Тан является частью крупной программы китайских вооруженных сил, нацеленной на отправку "военных исследователей в Соединенные Штаты по ложному поводу, под прикрытием или с неправильными данными об их реальном работодателе", - передает издание.

"(...) Во вторник министерство юстиции объявило о привлечении к суду двух китайских хакеров, обвиняемых в попытке проникнуть в американские лаборатории, которые проводят исследования по Covid-19, с целью кражи информации", - говорится в публикации.

"Китайские власти опровергли все эти обвинения. "Вы должны предоставить доказательства, основываясь на фактах!", - сказал Цай Вэй, генеральный консул Китая в Хьюстоне. "Я знаю, что у вас, американцев, это называется верховенством права, и человек считается невиновным, пока его вина не доказана".

"Посольство Китая в Вашингтоне назвало обвинения США "необоснованными измышлениями". "Когда Соединенные Штаты решают атаковать Китай, то они никогда не нуждаются в оправданиях", - передает издание.

"(...) Закрытие китайского консульства в Хьюстоне является еще одним шагом в быстром ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономическими державами мира. В январе Китай и США подписали первую часть нового торгового соглашения, и Дональд Трамп объявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем "могут стать лучшими за очень долгое время". Однако в течение нескольких месяцев они ухудшились, дойдя до беспрецедентного кризиса с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году", - комментирует журналист.

"Пандемия Covid-19, в которой Вашингтон обвиняет Пекин за то, что тот более или менее умышленно позволил ей распространиться по всему миру, усилила скрытую до тех пор коммерческую, научную и геополитическую напряженность в отношениях между двумя странами. С тех пор Трамп приостановил дальнейшие торговые переговоры и стал угрожать Китаю санкциями", - резюмирует Адриан Жольмес.