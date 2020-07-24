"Северный поток-2" или решающий геополитический поединок в Балтийском море

"Лишь нескольких километров не хватает для завершения строительства вызывающего споры трубопровода "Северный поток-2". Поэтому США пускают в ход тяжелую артиллерию, чтобы воспрепятствовать завершению проекта или как минимум отсрочить его", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Потерпит ли проект неудачу на последних километрах? - задаются вопросом журналисты Рене Хелчи и Геральд Хосп. - Газопровод "Северный поток-2", по которому в Германию через Балтийское море должен будет поставляться российский природный газ, с самого начала был спорным проектом. Вместе с тем, по информации расположенной в швейцарском Цуге проектной компании Nord Stream 2 AG, уложено уже более 2300 км или 94% маршрута общей протяженностью 2460 км".

Однако укладка последних 160 км труб дается с трудом. Работы были приостановлены с 20 декабря 2019 года в связи с грозившими американскими санкциями в отношении компаний, осуществляющих строительство "Северного потока-2" с помощью трубоукладочных судов.

"Сегодня в качестве замены на месте присутствуют два специальных российских корабля. Как минимум один из них (второму, вероятно, требуется техническое переоснащение) мог бы продолжить работы, как только они будут снова разрешены после окончания сезона нереста. (...) Однако с недавнего времени над проектом навис новый дамоклов меч: в середине июля американский Госдеп ужесточил положения прежнего закона о санкциях, а именно закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года".

"Было снято исключение для энергетических трубопроводов, строительство которых было начато до 2 августа 2017 года. Таким образом, объектом санкций CAATSA могут оказаться оба трубопровода "Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока", ведущего через Черное море из России в Турцию".

"(...) Кажется, США в очередной раз делают ставку на подобострастное повиновение: в настоящий момент Государственный департамент не вводит санкции на основе этих положений, но не будет медлить, если они покажутся ему необходимыми, говорится в сообщении для прессы".

"По оценке Оливера Гермеса, председателя Восточного комитета немецкой экономики, под непосредственной угрозой американских санкций оказываются, таким образом, около 120 компаний из 12 европейских стран. Наибольшее беспокойство у представителей экономики вызывает то, что банки могут сразу же отказаться от работы с любым предприятием, включенным в санкционный список, чтобы самим не попасть под прицел США. Это поставит под удар уже инвестированные в "Северный поток-2" 8 млрд евро, 3 млрд евро, инвестированные европейскими компаниями в последующее создание инфраструктуры в Германии, и 750 млн евро в Чехии, сообщил оператор проекта".

Угроза санкций нависла и над компаниями, стоящими за "Северным потоком". Проект софинансируется европейскими энергетическими концернами Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. "Маловероятно, что США действительно введут санкции в отношении этих предприятий, говорит Катя Яфимава из Оксфордского института энергетических исследований. Инвестиции и кредитные соглашения были осуществлены и заключены до принятия закона о санкциях в 2017 году. (...) По ее мнению, новые санкции, вероятно, приведут к нарушению сроков и увеличению расходов, но не помешают окончанию строительства".

"Официально для США речь идет о том, чтобы предотвратить слишком сильную зависимость Европы и прежде всего Германии от российского газа. (...) Оператор "Северного потока-2", а также многие немецкие политики и представители экономики в свою очередь заявляют, что расширение мощностей способствует надежности энергоснабжения не только Германии, но и всего Евросоюза и Украины. Сегодня ситуация фундаментально отличается от той, что была еще несколько лет назад, пишут депутаты бундестага из партий ХДС/ХСС и Европарламента в письме американским коллегами. По их словам, в ЕС уже построено большое число новых соединительных трубопроводов и более 30 терминалов сжиженного природного газа. (...) Поэтому попытки оказания давления со стороны одного-единственного поставщика, по их мнению, невозможны".

"Впрочем, зависимость Германии от российского газа не так незначительна, как охотно представляют это сторонники "Северного потока", - отмечает издание. - Импортом из России страна покрывает около половины расхода природного газа, при этом природный газ составляет около четверти первичного потребления энергии. К тому же, в отличие от других стран ЕС, Германия не располагает терминалом для сжиженного газа".

"Тем не менее, удивляет жесткость, с которой действуют США и которую, вероятно, лишь отчасти можно объяснить американской предвыборной кампанией. В Германии она вызвала возмущение. "Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне", - заявил министр иностранных дел Хайко Маас на следующий день после упомянутого объявления Госдепа США".

Затем на его сторону встал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Впрочем, Берлин и Брюссель могут предпринять мало конкретного. Если какая-либо компания из страха перед санкциями откажется от "Северного потока-2" или "Турецкого потока", они не смогут заставить ее продолжить участие и - как показали санкции США в отношении Ирана - не смогут эффективно защитить ее от репрессий США. Поэтому некоторые германские политики требуют ответных санкций. Но в настоящий момент спираль взаимных санкций лишь нанесет больший ущерб и без того сильно пошатнувшимся трансатлантическим отношениям", - заключает Neue Zürcher Zeitung.