"Политического решения конфликта не намечается"

Уве Хальбах, эксперт по Кавказу из берлинского фонда "Наука и политика", считает опасность новой войны между Арменией и Азербайджаном вполне реалистичным сценарием. Журналист немецкого издания Die Tageszeitung Тигран Петросян побеседовал с экспертом.

Говоря о конфликтах в постсоветском пространстве, в частности между Южной Осетией и Грузией и конфликте на востоке Украины, Хальбах отметил: "До начала конфликта на востоке Украины, на Донбассе, все эти конфликты называли замороженными. Но Нагорный Карабах показал, что на это нельзя полагаться. Конфликт неоднократно вспыхивал снова, например, в апреле 2016 года. Это происходит и сейчас. (...) Поэтому конфликт вокруг Нагорного Карабаха нельзя считать замороженным. Еще одно отличие от других конфликтов в постсоветском пространстве состоит в разном распределении интересов внешних сил".

"Россия имеет военную базу в Армении и поставляет оружие обеим сторонами. Однако Москва, в отличие от ситуации с Абхазией и Южной Осетией, напрямую не присутствует в Нагорном Карабахе. По моему мнению, Кремль занимает в этом конфликте скорее нейтральную позицию. Об этом свидетельствует и то, что во время недавней эскалации Россия призывала обе стороны к сдержанности", - указал собеседник издания.

"Российская позиция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха не так далека от позиций США и других западных действующих лиц, например, Франции. Это значит, что в конфликте вокруг Нагорного Карабаха мы имеем дело с меньшей геополитической конкуренцией между Россией и Западом, чем в случае с Грузией или Украиной", - полагает Хальбах.

По словам эксперта, Турция является единственной внешней силой, которая заняла в конфликте позицию только одной стороны, заявив, что в случае войны намерена поддерживать Азербайджан.

"Для начала необходимо избежать худшего. Это значит, нужно постоянно призывать стороны к проявлению сдержанности и невступлению в войну. Однако такая опасность вполне существует. Политического решения по-прежнему не намечается. Между сторонами имеются существенные противоречия. Со стороны Азербайджана условием для решения конфликта является вывод войск Армении как минимум из семи регионов вокруг Нагорного Карабаха. Армянская сторона настаивает на гарантиях безопасности для Нагорного Карабаха. Однако в настоящий момент они не предоставлены", - отметил Хальбах.