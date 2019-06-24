Совет Европы готовится к отмене санкций против России

"В понедельник эта организация может вновь открыть свои двери для России, на которую были наложены санкции с 2014 года за ее агрессивную политику в отношении Украины. Противники такой меры считают ее опасным прецедентом", - пишет корреспондент LeMonde в Москве Бенуа Виткин.

"В преддверии летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге в понедельник, 24 июня, российский парламент указал, что его делегация готова присоединиться к 46 другим национальным делегациям, которые участвую в этой ассамблее", - говорится в статье.

"Восстановление России в ПАСЕ, похоже, не вызывает сомнений как у сторонников, так и у противников этой маленькой дипломатической революции. Голосование по замене генерального секретаря учреждения, срок полномочий которого заканчивается, даже было отложено на один день, до 26 июня, чтобы обеспечить участие российских парламентариев", - отмечает журналист.

"Санкции ПАСЕ против России, не имеющие экономической составляющей, создают гораздо меньший ущерб, чем санкции, наложенные другими учреждениями и столицами, в частности, Вашингтоном и Брюсселем. Однако их возможная отмена имеет большую символическую важность и, по мнению противников этой меры, способна стать опасным прецедентом, тем более смущающим, что Совет Европы, где встречаются представители от 47 национальных парламентов, в качестве главной своейзадачи определяет защиту прав человека и верховенства закона", - указывает Виткин.

"Предыдущие попытки восстановить российскую делегацию потерпели неудачу в прошлом, но за последние недели соотношение сил значительно изменилось, особенно в результате совместных действий Франции и Германии. Однако, в первую очередь, приносит свои плоды политика Москвы. С 2016 года Кремль перестал отправлять своих представителей в Страсбург, а затем приостановил выплату своего годового финансового вклада (33 млн евро, то есть 7% бюджета), поставив весь Совет Европы в затруднительное положение", - пишет LeMonde.

"Прежде всего, Кремль регулярно угрожает вообще выйти из этой организации, что может лишить 144 млн российских граждан защиты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), органа, зависимого от Совета Европы. Хотя Москва редко выполняет его решения, ЕСПЧ остается последней инстанцией для многих россиян. За двадцать лет ЕСПЧ получил более 160 тыс. обращений против России и, среди других громких дел, признал правоту таких оппозиционеров, как Алексей Навальный или протестная группа Pussy Riot", - комментирует автор статьи.

"Цель состоит в том, чтобы Совет Европы, крупнейшая многосторонняя организация Европы, снова смог полноценно работать, не будучи заложником геополитических дискуссий. Мы не Совет Безопасности ООН, не нам решать конфликт на Украине. Мы не должны усматривать в том, что происходит в Совете Европы, сигнал о каких-либо французских или немецких перегибах в отношении России", - считает ведущая французское досье в ПАСЕ Амели де Монтшалин, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции, которая сейчас председательствует в организации.

"Противники проекта напоминают, что в резолюциях ПАСЕ упоминается возможность ослабления санкций только в случае "значительного и ощутимого прогресса" по украинскому вопросу, это такие поступки, как, например, освобождение украинских заключенных, содержащихся под стражей в России, или защита прав крымских татар. Подобных достижений не наблюдалось ни на Донбассе, ни в Крыму, а действия Москвы в Азовском море в ноябре 2018 года даже ознаменовали собой новую эскалацию", - констатирует журналист.

По мнению депутата парламента Грузии Георгия Канделаки, участвующего в делах Страсбурга, ПАСЕ тем самым готовится уступить "шантажу": "Никто не просит исключить Россию из ЕСПЧ, это ответственность, которая целиком и полностью принадлежит Москве. Финансовый шантаж представляется абсурдным, поскольку дефицит бюджета составляет менее 1 миллиона евро на одного члена, а некоторые бедные страны, такие как Грузия и Украина, внесли добровольные взносы".

"Оба лагеря упоминают об угрозе "конца Совета Европы": либо потому, что он лишится одного из важных своих членов, либо потому, что он изменит своим убеждениям, вернувшись к своим собственным резолюциям", - указывает LeMonde.

"Аргументы и тех, и других могут изменить окончательно принятый текст, но в нынешнем виде резолюция, заранее принятая Комитетом по процедурным правилам, выглядит как победа Москвы, - полагает Виткин. - Формально она приглашает российскую делегацию вернуться в Ассамблею без применения ранее принятых санкций, и в будущем это затрудняет возможность принятия новых санкций - что украинский журналист Сергей Сидоренко назвал "самокалечением", определенным самой Парламентской ассамблеей".

По словам Николь Трисс, депутата от партии "Республика на марше" от департамента Мозель, которая возглавляет французскую делегацию в ПАСЕ, все французские политические силы, представленные в Страсбурге, должны проголосовать за возвращение России. Трисс также отказывается видеть в этом подходе политический сигнал или дипломатический перегиб со стороны Парижа, в то время как премьер-министр Эдуар Филипп принимает в понедельник, 24 июня, в Гавре своего российского коллегу Дмитрия Медведева:

"Цель состоит не в том, чтобы сказать, что мы ничего не видели, что на Украине ничего не произошло, или в том, чтобы сделать одолжение русским. Лучше будет, если Россия окажется внутри этого учреждения, чем за его пределами, с тем, чтобы ее жители могли иметь доступ к ЕСПЧ. Для них это центральный вопрос, и именно этот фактор меня интересует".

"Украина, столкнувшаяся с этим широким фронтом, чувствует себя в изоляции, ее поддерживают лишь несколько государств Восточной Европы. Ее представители в знак протеста отказались принять участие в заседании комитета министров Совета Европы, прошедшем в начале июня в Хельсинки. По мнению Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, отмена санкций в Страсбурге означает "смерть" Минских соглашений. Украинская делегация даже доходит до угроз покинуть Совет Европы", - резюмирует автор публикации.