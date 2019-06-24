В глубинах термитника таится секрет молодости

"Если бы термиты "Macrotermes bellicosus" жили столько, сколько люди, то их монархи достигли бы возраста 1000 лет. Подобное долголетие интересует ученых, работающих в Германии и в Кот-д'Ивуаре", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Камий Лавуа.

"В чем секрет юности цариц и царей термитов? Профессор Фрайбургского университета Джудит Корб вместе со своей командой уже приблизилась к ответу на этот вопрос. Прошло тридцать лет с тех пор, как биолог регулярно посещает уголок саванны в Кот д'Ивуар, чтобы тщательно исследовать со своим помощником термитники - холмики, достигающие высоты в несколько метров", - говорится в статье.

"Внутри термитника действует строгое разделение труда. Монархи несут ответственность за половое размножение, солдаты защищают колонию, а рабочие подают еду. В среднем рабочие живут всего два месяца, по сравнению жизнью монархов, длящейся двадцать пять лет. Это непропорциональная разница в возрасте для насекомых, которые редко живут более года. Следовательно, ожидаемая продолжительность жизни цариц и царей в сто раз больше, чем у их подданных (которые являются их детьми), в то время как все термиты одного и того же термитника имеют одинаковую ДНК. Беспрецедентная ситуация в животном мире", - отмечает автор статьи.

"Результаты исследования команды Джудит Корб, опубликованные в журнале PNAS, устанавливают, что старение у этого вида связано с активностью "прыгающих генов". Эти способные к передвижению элементы ДНК принадлежат к группе так называемых эгоистичных элементов: они самопроизвольно дублируются и способны самостоятельно перемещаться или копироваться независимо от центральных механизмов, управляющих копией остальной части ДНК, таких как клеточное деление. При этом прыгающие гены могут нарушать нормальное функционирование других генов, рядом с которыми они перемещаются. Когда белки и энергия больше не производятся, это может привести к старению и смерти, резюмирует исследовательница", - передает Le Temps.

"Джудит Корб сделала интригующее наблюдение: у монархов прыгающие гены неактивны, что объясняет их долговечность. Теперь предстоит выяснить, почему. Эти насекомые защищены от старения с помощью какого-то защитного механизма, который подавляет прыгающие гены, - пишет журналистка. "К октябрю мы введем фрагменты ДНК в головы термитов, пойманных Давидом. Эти фрагменты будут атаковать защитный механизм монархов ", - поясняет Джудит Корб. Если их прыгающие гены реактивируются, а насекомые умрут преждевременно, то исследовательница докажет причинную связь между их защитным механизмом против прыгающих генов и необычайной долговечностью королев и королей".

"Прыгающие гены очень распространены у животных. Они были изучены на мышах и на людях. "Редким является установление причинно-следственной связи на основе научных экспериментов, это было сделано только на примере мух дрозофил", - утверждает профессор. Если результаты ее исследований подтвердятся, то это станет не только убедительными экспериментами для второго вида, то есть термитов, но также откроет возможность применения этого механизма на людях", - считает автор публикации.

"Термиты обещают стать новыми перспективными моделями для исследования в области геронтологии. Так установилось сотрудничество с Институтом Пауля Эрлиха в Лангене, в Германии, с целью применения результатов этого исследования на людях", - говорится в статье.

"Мы не знаем, сколько потребуется времени, чтобы подавить прыгающие гены в организме человека... и вообще, доберемся ли мы туда! Понадобится, по крайней мере, десять лет, чтобы окончательно понять этот механизм на уровне термитов, а затем необходимо будет провести клинические испытания, сначала на мышах", - указывает биолог.