24 июня 2019 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Грузия проводит протесты , а ее отношения с Россией погрузились в кризис Отношения между Россией и Грузией устремились к самой низкой отметке за весь период после короткой войны в 2008 году на фоне того, как тысячи протестующих собираются в столице Грузии Тбилиси (..), размахивая знаменами и выкрикивая лозунги против российского вмешательства. "За последними демонстрациями под руководством оппозиции, спровоцированным как яростью по отношению к Москве, так и к правительству Грузии, последовало принятое вечером в пятницу решение президента России Владимира Путина об отмене всех рейсов из России в Грузию, начиная с 8 июля. Это шаг, очевидно нацеленный на то, чтобы ударить по развивающейся туристической индустрии Грузии", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в выходные. "Ежедневные акции протеста у здания парламента Грузии, организованные активистами оппозиции и студентами, начались в четверг, когда произошло жестокое столкновение между большой толпой преимущественно молодых людей, рассерженных тем, что российскому депутату разрешили выступать в здании, с силами полиции, - пишет газета. - По меньшей мере, 240 человек получили ранения, многие пострадали от резиновых пуль, выпущенных силами безопасности, которые также использовали слезоточивый газ". "Насилие, которое подконтрольные государству российские СМИ представили как безумие русофобии, срежиссированное загадочными англо-говорящими людьми с американским акцентом, отправило отношения между странами в штопор, - пишет издание. - Субботние акции протеста были в основном организованными, но напряженность усилилась поздно вечером, когда толпа переместилась от здания парламента к штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта", которую оппозиция обвиняет в том, что она слишком доброжелательна по отношению к России". "(...) Хотя протесты частично вызваны публичным гневом на Россию, которая финансирует и вооружает сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии и признает их независимыми государствами, корни протестов также уходят в глубокий внутриполитический раскол между сторонниками и противниками "Грузинской мечты", - пишет автор публикации Эндрю Хиггинс. - Протестующие не выдвинули никаких веских предложений о том, как вернуть территорию, контролируемую сепаратистами с 1990-х годов, и вместо этого сосредоточились на призыве к досрочным выборам и отставке высокопоставленных чиновников". "Фактор России стал триггером этого кризиса, но не его причиной, - указал Томас де Ваал, британский эксперт по Кавказу и автор нескольких книг по региону. - Причиной заключалась в очень поляризованней внутренней политике, в которой оппозиция разыгрывает российскую карту, чтобы дискредитировать правительство". Правительство, добавил он, "забило гол в собственные ворота", разрешив члену российского парламента Сергею Гаврилову выступить перед собранием законодателей из православных стран в парламенте Грузии. Но "это не имело бы значения, если бы правительство было популярным. Это кристаллизовало ощущение, что правительство некомпетентно". Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, живущий в изгнании, (...)ухватился за нынешний кризис в Тбилиси, чтобы сплотить небольшую, но непримиримую группу фанатов в своей стране. Он возмутил власти в Тбилиси, призывая сотрудников полиции не подчиняться приказам и "переходить на сторону народа" (...). "Грузия и Россия до сих пор не восстановили дипломатические отношения, разорванные после войны 2008 года, но до нынешних протестов, во время которых протестующие сжигали портреты Путина, страны начали снижать градус напряженности. Отчасти это было связано с потоком российских туристов - около миллиона человек посетили Грузию в прошлом году - и снятием российского запрета на импорт вина из Грузии", - говорится в статье. Источник: The New York Times