"Легализованный моббинг": ученые хотят исключить игру в вышибалы из занятий по физкультуре

"Игру в вышибалы каждый знает со школьных лет. В одном из исследований ученые раскритиковали то, что игра по-прежнему используется на занятиях по физкультуре - она, по их словам, "подавляет" детей и делает их "бесчеловечными", - сообщает немецкий журнал Stern.

В Германии и во многих других странах игра в вышибалы является прочной частью урока по физкультуре, при этом "в школьные годы не мало детей получили в связи с этой игрой настоящую травму, которая у некоторых превратилась в общую неприязнь к играм с мячом", отмечает автор публикации Ойген Эпп.

Ученые из Канады изучили в одном из опросов то, как школьники воспринимают эту игру и пришли к выводу: игра в вышибалы "подавляет" детей и делает их "бесчеловечными".

"Игра в вышибалы равнозначна легализованному моббингу", - заявила в интервью телеканалу CBC Джой Батлер, одна из авторов исследования и преподавательница в Университете Британской Колумбии в Ванкувере.

"Учителя считают, что этот спорт приносит детям удовольствие и готовит школьников к реальной жизни. Но на самом деле Батлер и ее коллеги услышали много историй от детей, которые позволяют сделать иные выводы. Более сильные школьники, по словам исследователей, используют игру для того, чтобы унижать более слабых одноклассников", - говорится в статье.

"Урок физкультуры должен быть тем местом, где учителя помогают школьникам контролировать свою агрессию, а не проявлять ее, - считает Батлер. - Посыл этой игры состоит в том, что задевать других - это нормально".

"В школе мы много говорим о дружелюбии, эмпатии и сострадании. На занятии физкультурой все эти понятия исчезают", - отметил профессор педагогики Штефен Берг.

"Учителям физкультуры стоит посмотреть на свой учебный план и сделать его более сбалансированным. Это значит, нужно отказаться от некоторых игр и включить другие дисциплины: активности на свежем воздухе, фитнес, гимнастику или водные виды спорта", - говорит Батлер. Ученые также советуют учителям дать школьникам возможность самостоятельно придумывать игры, в которые они будут с удовольствием играть на занятии физкультурой. При этом о правилах игры дети должны договориться сообща", - передает Stern.