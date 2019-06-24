Обманутые пропагандистским каналом

"Германо-российская группа парламентариев поехала в Россию - и провела пресс-конференцию в здании государственного СМИ, известного своей пропагандой", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"На огромном экране позади шести немецких депутатов был изображен российский флаг, - передает журналистка Клаудия фон Зальцен. - В левом верхнем углу можно было прочитать логотип принимающей стороны: "Россия сегодня" - главный государственный медиаконцерн в России, осуществляющий вещание на многих языках в интересах Кремля".

Генеральным директором "России сегодня" является Дмитрий Киселев, которому с 2014 году запрещен въезд в Евросоюз, так как он, согласно официальному обоснованию ЕС, является "центральной фигурой правительственной пропаганды (...)", подчеркивает издание.

Группу немецких политиков впервые возглавил депутат партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд, который "на протяжении нескольких лет поддерживает связь с российскими политиками, ездил на аннексированный Москвой Крым и позировал на мероприятии АдГ в Тюрингии с флагом восточноукраинских сепаратистов", говорится в статье.

Что касается помещения для конференции, то, по словам депутата ХДС Сильвии Пантель, политикам "сказали, что это независимый пресс-центр, который каждый может арендовать". "Мы объяснили, что мы хотим нейтральное место. Но речь, к сожалению, шла не о нейтральном месте", - передает издание слова политика.

"Группе якобы заранее обещали, что на фоне будет нейтральная стена. (...) "Вообще, нам следовало бы встать и уйти", - подчеркнула политик из СДПГ Дорис Барнетт.

Депутат СвДП Михаэль Линк также выступил с обвинениями в адрес российской принимающей стороны, заявив о том, что "российская сторона использовала их в своих интересах".

Грегор Гизи, председатель фракции партии Левых в немецком парламенте, в свою очередь, назвал обвинение в манипулировании "вздором" и подчеркнул, что на переговорах во время поездки "проявились различные позиции по разным вопросам, например, относительно Крыма, Донбасса, санкций, как внутри делегации, так и между делегацией и российскими партнерами по переговорам", передает издание.

"Такие разногласия принимающая сторона, очевидно, не хотела предавать гласности. По информации Der Tagesspiegel, непосредственно перед конференцией один российский политик сказал немецким депутатам, что им не следует касаться критических тем, но стоит сделать акцент на положительных аспектах сотрудничества", - говорится в публикации.