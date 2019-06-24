Око за око

"Вы можете вырвать нам глаза, но мы все равно увидим правду", - было написано на плакате одной участницы субботней акции протеста в столице Грузии Тбилиси. Саломе 23 года, она улыбается, ее глаза блестят от решительности", - повествует немецкое издание Die Tageszeitung.

"Своим плакатом Саломе намекает на трех демонстрантов, потерявших глаза в результате применения полицией резиновых пуль в прошлую пятницу", - поясняет автор статьи Сандро Гвиндадзе.

"Тысячи людей на улицах, жестокие действия полиции, огромная потеря имиджа для власти, 240 пострадавших, более 300 арестованных, отставка спикера парламента и сильная сплоченность протестующих - вот цена, которую властям теперь придется заплатить за то, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в прошлую пятницу в кресло председателя грузинского парламента", - говорится в публикации.

"Я думаю, его вполне сознательно посадили в это кресло, это была совершенно целенаправленная акция. Было ведь понятно, что мы не сможем с таким смириться", - говорит Давид Биткаша, участник демонстраций. "Если бы мы это проигнорировали, скоро они пошли бы еще дальше", - добавляет София, которая пришла на демонстрацию со своим 5-летним сыном".

"По крайней мере со времен августовской войны между Россией и Грузией за мятежную Южную Осетию в 2008 году, отношения между двумя государствами стали крайне напряженными, - отмечает издание. - Сегодня, кроме Южной Осетии, Москвой контролируется и второй мятежный регион Абхазия".

Диалога с демонстрантами во время протестов не было, продолжает автор статьи. Вместо власти с ними говорили дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Обещания больше никогда не применять силу к демонстрантам были забыты, указывает Гвиндадзе.

"Полицейские стреляли без предупреждения и с расстояния всего примерно в 30 метров. Оба факта нарушают закон", - подчеркивает издание.

"Власти очень боятся победы оппозиции. Этот страх выражается в нерациональных действиях, - говорит Татия Долидзе, участница акции. - После призыва к штурму парламента они потеряли чувство реальности и применили к собственному народу настоящее насилие. Они с близкого расстояния стреляли молодым людям в лицо".

Отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе протестующим недостаточно, они требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Однако люди в Тбилиси знают, что до победы еще далеко. "Ведь фактически страна находится под контролем олигарха и бывшего премьера Бидзины Иванишвили, который также является председателем партии "Грузинская мечта". Он имеет власть в стране, хотя при этом формально не несет никакой ответственности", - говорится в статье.

"Тем не менее, - пишет издание в заключение, - не все грузины поддерживают протесты. Известный грузинский режиссер Роберт Стуруа, живущий в Москве, видит в протестах победу "злого духа". "Нацисты празднуют: нет больше Грузии", - цитирует его слова портал eadaily.com".