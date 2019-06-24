Новые богачи Северной Кореи

"Они торгуют наркотиками, занимаются контрабандой товаров, подкупают полицейских - теневая экономика Северной Кореи породила слой богатых предпринимателей. Перед лицом мафиозных структур государственный аппарат кажется бессильным", - пишет немецкое издание Die Welt.

"На его северокорейской родине, в городе Хверён, "до 80% взрослых употребляют мет", говорит господин Кан. Он разбогател на синтетическом наркотике метамфетамине. Действие наркотика оказалось сильнее клятв в верности Ким Чен Ыну, - отмечает журналист Торстен Крауэль. - (...) "Глава городского подразделения по государственной безопасности практически жил в моем доме", - говорит Кан. И не потому, что он каждый день проводил обыски, а потому, что он был лучшим клиентом господина Кана".

Кан также был посредником в переводе денег бежавшими жителями Северной Кореи их оставшимся семьям и зарабатывал на этом 3-5 тыс. долларов в месяц, что в сто раз превышало среднюю государственную зарплату. Сегодня Кан живет в Южной Корее, повествует издание.

"Страна Ким Чен Ына движется в сторону мафиозного общества. (...) Государственная партия, государственная безопасность, армия, учителя, а также пограничники, мэры или полицейские - все находятся в руках людей, владеющих деньгами и связями, или же сами ими являются", - указывает Крауэль, ссылаясь на недавно опубликованную биографию Ким Чен Ына, составленную журналисткой Анной Фифилд, опросившей для своей работы более сотни северокорейских беженцев.

Так, на месте всесильного функционера на химическом комбинате в Хамхыне появляются ученые и инженеры, которые, как удалось узнать Фифилд, параллельно производят метамфетамин. "На дорогах появляются полицейские, которые останавливают грузовики и спрашивают водителя, "сделал ли он уже свое домашнее задание", то есть есть ли у него с собой достаточно денег для взятки". Появляются учителя вроде учителя дочери господина Кана. У нее всегда были лучшие оценки, потому что Кан платил ему вторую зарплату размером в баснословные 100 китайских юаней. "На месте тотальной диктатуры появляется, по крайней мере, за пределами привилегированной столицы Пхеньян, общество, в котором сильный добивается своего с помощью денег", - говорится в статье.

"Зачастую, даже в большинстве случаев, этими сильными являются женщины. Они правят черным рынком. В патриархальном обществе у них больше времени, чем у мужчин на низкооплачиваемых государственных должностях", - отмечает издание.

"Теневая экономика охватывает все больше сфер, - пишет Крауэль. - Так, по информации Фифилд, квартиры также продаются нелегально, порой за астрономические суммы. Покупателями являются, например, люди, которые хотят сменить квартиру на верхнем этаже многоквартирного дома-башни на жилье на нижних этажах. Из-за ненадежного энергоснабжения в провинциях и поэтому частого отключения лифтов верхние этажи не пользуются спросом".

"Коррупция грозит стать в Северной Корее мерилом поведения для всего населения. Непредсказуемая ядерная держава, в которой все продается, - не лучшая перспектива для мира", - заключает Die Welt.