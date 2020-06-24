Перезагрузка в ядерном разоружении на грани провала

"Ни Россия, ни США не проявляют большого интереса к продлению соглашения СНВ-III о разоружении. О прорыве не может идти речь", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Они обсуждали, чтобы продолжить обсуждать. Так можно описать результат встречи в Вене российского заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по вопросам разоружения Маршалла Биллингсли".

"Биллингсли, конечно, излучал обязательный американский оптимизм и заявил, что переговоры о ядерном разоружении прошли "очень позитивно".

"Однако созыв рабочих групп и возможный второй тур переговоров, дата которых еще не назначена, - это вовсе не убедительные свидетельства прорыва в переговорах", - отмечает журналист Андре Баллен, указывая, что позиции стран в отношении продления договора СНВ-III по-прежнему остаются противоположными.

"Договор, согласованный в 2010 году при предшественнике Дональда Трампа Бараке Обаме, Москва хочет продлить на 5 лет, США при таких условиях в этом не заинтересованы".

"Трамп настаивает на вовлечении в переговоры Китая. Но ни Пекин не готов к ним, ни Москва не хочет оказывать в этом вопросе особое давление на своего стратегического партнера".

"При этом намерение Трампа вполне понятно. В последние 30 лет соотношение сил в мире значительно изменилось. Китай является сегодня ядерной державой, которую следует воспринимать всерьез".

"Однако методы президента США вряд ли пригодны для того, чтобы повысить международную безопасность. Трамп расторгает один договор о разоружении за другим. (...) Так не добиться большей безопасности - наоборот: Трамп войдет в историю как разрушитель важных соглашений о разоружении", - заключает Handelsblatt.