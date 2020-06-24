Безрезультатная перезагрузка Макроном отношений с Москвой

"(...) При коммуникации с Москвой, видимо, произошла какая-то то неловкость. Вопреки информации, представленной российским министерством иностранных дел, Эммануэль Макрон так и не получил официального приглашения на военный парад 24 июня, посвященный 75-летию победы над Гитлером, который был отменен 9 мая в связи с коронавирусом. "Это избавит президента от колебаний, иначе ему пришлось бы то ли отказаться от приглашения, то ли рискнуть и послужить посредником для Кремля на международной арене...", - комментирует один дипломатический источник. В силу того, что российская ставка Эммануэля Макрона, по примеру "перезагрузки" Барака Обамы, даже выражаясь на дипломатическом языке, дала "очень неясные" результаты", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"(...) Приняв к сведению впечатляющее возвращение России на международную арену, Макрон понял, как трудно продвинуться вперед в урегулировании кризисов, особенно на Ближнем Востоке (Сирия, Ливия, Иран), без участия Москвы. Он также осознал, что бессмысленно размышлять о безопасности европейского континента, не принимая в расчет Россию, - отмечает автор статьи. - Как сказал один высокопоставленный европейский чиновник: "Утверждаться на международном уровне можно только создавая альянсы. Если мы хотим считать себя державой, то нам нужно разговаривать со всеми. Если мы не станем разговаривать с теми, кто с нами не согласен, то есть с тремя четвертями планеты, то мы останемся в полном одиночестве".

"(...) Чтобы выявить "темы для сближения", найти "общие интересы и давние отношения", которые связывают Францию с Россией, Эммануэль Макрон пошел на некоторые уступки. В частности, он боролся за возвращение России в Совет Европы. Но он считал, что такой "требовательный и амбициозный диалог доверия" должен строиться "без наивности или компромисса", - говорится в публикации.

"(...) Он не отступил от своих принципов в отношении Украины и Крыма, заявив в противовес Дональду Трампу, что G8 не может реформироваться без предварительного решения этого вопроса. Военная стойкость в Восточной Европе также не ставится под сомнение, поскольку Франция отправила в Эстонию 300 солдат в рамках НАТО", - пишет Le Figaro.

"(...) Подводя первые итоги, можно сказать, что результаты сближения с Москвой представляются весьма незначительными. В Сирии Владимир Путин не захотел или не смог повлиять на Башара Асада. Кремлю не удалось сдержать иранское влияние в Сирии. Он также не помог спасти иранскую ядерную сделку, JCPOA. Однако, несомненно, самое большое разочарование связано с Украиной. Париж и Берлин, являющиеся посредниками мирного процесса, возлагали надежды на приход к власти в Киеве Владимира Зеленского, который хотел возобновить диалог с Россией. Но Кремль не пожелал уступить ни один из своих трофеев 2014 года", - указывает Лассер.

"Сближение с Россией мало что дало. Но в 2020 году его станет еще труднее осуществить, чем в 2019 году, поскольку контекст стал более сложным", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во французском Институте международных отношений IFRI".

"Конституционная реформа Владимира Путина, которая позволяет ему выдвигать свою кандидатуру на выборах вплоть до 2036 года, поставила французскую дипломатию в затруднительное положение", - говорится в статье. "Не создается даже видимость демократии. Раскрывается истинная природа России. Франции трудно работать со страной, которая уже даже не притворяется демократической... ", - продолжает эксперт".

"(...) В записке для Института Монтеня, посвященной внешней политике Франции, бывший посол Мишель Дюкло выражает мнение о том, что коронакризис побуждает "оставить открытыми каналы диалога с Россией". Однако следует "не преувеличивать "оптические иллюзии" диалога с точки зрения достоверности (существует небольшая вероятность того, что нынешнее руководство изменит свой подход к международным делам) и не подливать масла в огонь при обсуждении спорных вопросов с некоторыми нашими европейскими партнерами", - передает Le Figaro.