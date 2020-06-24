Боишься кошек, фруктов, ветра? "Маленькие" фобии никогда не бывают безобидными

"(...) Мы не можем считать, что есть маленькие фобии". Говоря об этом, Жером Палаццоло, врач-психиатр в Ницце, наверное, думал о тех мужчинах и женщинах, кто боится часов (хрономентрофобия), зеркал (спектрофобия), кластерных отверстий (трипофобия), клоунов (коулрофобия) или кошек (айлурофобия). А может, он рассуждал о тех людях, для которых является пыткой одна лишь мысль о том, чтобы употребить в пищу какой-то овощ (лаханофобия) или фрукт (карпофобия). Или о тех, кто паникует при малейшем сквозняке (аэрофобия) или при виде молнии на небе (бронтофобия). Не говоря уже о тех, на кого наводит ужас идея о том, чтобы испускать газы (карминофобия) или страдать запором (апопатодиафулатофобия). В общей сложности насчитывается более 6400 самых разнообразных фобий", - пишет Le Figaro.

"(...) У всех нас есть страхи, они совершенно нормальны и направлены на то, чтобы защитить нас от того, что может нанести нам вред. Проблема возникает, когда этот страх выходит за пределы здравого смысла", - уточняет Жером Палаццоло.

По мнению нейропсихолога Каролин Бишон, (...) "фобии, касающиеся предметов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, становятся наиболее травмирующими, потому что люди встречаются с ними чаще".

"(...) Чем больше человек избегает ситуации, которая его беспокоит, тем больше он будет тешить себя мыслью о том, что она создает ему проблемы, поскольку, когда он избегает ее, он чувствует себя спокойным", - указывает Жером Палаццоло. При фобии проблема возникает не из-за ситуации, а из-за ее интерпретации. Исходя из этого принципа, фобия может фиксироваться на чем угодно. Кроме того, фобия может возникнуть в результате формирования социального рефлекса, как объясняет Каролин Бишон: "Если человек очень встревоженно говорит с вами об объекте своей фобии, это может привести вас к тому, что вы присвоите это представление и у вас разовьется такая же фобия".

"Не паникуйте, фобия излечивается, но при условии мотивации, настаивает Каролин Пишон. Каков же чудодейственный метод? Когнитивно-поведенческая терапия, которая обычно проявляет себя после 10-20 сеансов. По мнению Жерома Палаццоло, чтобы избавиться от фобии, важно параллельно работать над тремя ее причинами", - отмечает издание.

"Во-первых, можно действовать на биологическом уровне: "при фобиях уровень серотонина слишком низок. И мы можем предложить лечение, которое поднимет этот уровень серотонина, такой эффект производят некоторые антидепрессанты", - уточняет психиатр.

"(...) Во-вторых, необходимо действовать на психологическом уровне, работая над мыслями, а также над поведением, которое человек проявляет в отношении своей фобии. "Мы применяем процесс воздействия. То есть мы сталкиваем пациента с фобогенным объектом. Мы спрашиваем его, что он думает, развиваем его эмоции, узнаем, каково его поведение, и затем работаем над его мыслями, пытаясь сделать их более рациональными и вызывающими гораздо меньшее беспокойство", - объясняет Каролин Бишон.

"(...) Наконец, важно "установить различные стрессовые ситуации для человека, связанные с окружающей средой, потому что фобия усугубляется в той среде, где человек находится в состоянии стресса", - отмечает Жером Палаццоло. Врач также предостерегает тех, кто настроен разыграть своих близких: "Вы совершенно не должны веселиться, подбрасывая пуговицу или куклу (кумпонофобия или педиофобия) тому, у кого есть эта фобия. Для него это все равно, что если бы вам в лицо бросили змею или паука!"