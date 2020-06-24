Пугачев против России: проигранный раунд в суде для олигарха, бежавшего во Францию

"(...) Бывший франко-российский олигарх Сергей Пугачев проиграл очередной раунд в затянувшемся судебном процессе против Кремля. Бывший владелец бакалейного бутика Hédiard, чей сын Александр был хозяином газеты France-Soir, требует от российского государства не менее 12 млрд долларов в арбитражном суде. Он считает, что у него экспроприировали девелоперский проект на Красной площади в Москве, его верфи и, среди прочего, сибирскую угольную шахту. Российская Федерация, со своей стороны, предъявляет ему иск за банкротство его бывшего банка, сочтенное злостным. Она требует от него более миллиарда долларов, чтобы возместить их кредиторам банка, часть его имущества была арестована или заморожена через суды Великобритании, где он обосновался. Сейчас бывший магнат живет во Франции, в своем поместье недалеко от Ниццы, с тех пор, как он сбежал от Лондона и британского правосудия", - пишет журналист Le Figaro Фабрис Ноде-Ланглуа.

"Международный арбитраж, куда подал иск Сергей Пугачев в 2015 году, в ноябре прошлого года в Париже организовал четыре дня слушаний за закрытыми дверями. Решение было вынесено 18 июня. Оно касалось не существа дела, а юрисдикции суда на рассмотрение спора между бывшим "банкиром Кремля" и российским государством. Однако суд согласился, что у него нет юрисдикции на рассмотрение этого спора", - говорится в статье.

"Для понимания юридической мотивации арбитров, следует знать, что для того, чтобы сослаться на защиту своих активов в качестве инвестора Сергей Пугачев опирался на соглашение о взаимной защите капиталовложений, подписанное между Францией и СССР в 1989 году. Его адвокаты ссылались на его французское гражданство, полученное в 2009 году по указу, который подписал премьер-министр Франсуа Фийон", - пишет Le Figaro.

"(...) Доводом для решения арбитража стало то, что когда Сергей Пугачев инвестировал в России, он еще не был гражданином Франции. И что франко-российское соглашение не может применяться для защиты его инвестиций. Результат: суд не имеет юрисдикции. "Мы рады, что суд признал это дело тем, чем оно является, жалобой гражданина России на инвестиции, сделанные в России на российские деньги", - с удовлетворением отметил Дэвид Голдберг, адвокат White & Case в Лондоне, который представляет интересы России".

"Тем не менее, несмотря на то, что колумбийский арбитр Эдуардо Зулета (назначенный Международным арбитражем) и его испанский коллега Бернардо Кремадес (назначенный Россией) отстаивали этот аргумент, третий арбитр, француз Тома Клэй, выступил против вынесенного решения, написав отдельный акт. Такое "особое мнение" встречается "не так часто", - утверждает Жан-Жорж Бетто, адвокат Сергея Пугачева. Аргумент о том, что соглашение не применяется, потому что миллиардер не был гражданином Франции до 2009 года, "не имеет смысла" и может быть оспорен юридически, комментирует Бетто".

"Кроме того, благодаря решению от 18 июня олигарх, "в принципе выиграл, поскольку признается то, что его французское гражданство было получено на законных основаниях", - радостно сказал его защитник. Российская сторона утверждала обратное и ссылалась на мошенническое приобретение гражданства в порядке натурализации. Такое достижение позволяет адвокату Пугачева утверждать, что "игра еще не окончена". Решение будет обжаловано. (...) Противостояние между бывшим "банкиром Ельцина", который был близок к Владимиру Путину, когда тот пришел к власти в Кремле, может продлиться очень долго", - резюмирует автор статьи.