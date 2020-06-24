"Будь то голосование по Конституции или парад Победы: Владимир Путин делает все для того, чтобы в России все оставалось по-старому - и он мог спокойно войти в историю", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...)Ограничения в Москве были внезапно ослаблены по политическим, а не эпидемиологическим причинам, - считает журналистка Зильке Бигалке. - Президент захотел провести голосование, причем сейчас. Здоровье населения для него так же второстепенно, как и честное мнение большинства. Давно известно: чем больше люди в России жаждут перемен, тем меньше выбора они получают".

"Ничего не демонстрирует это более явно, чем конституционная реформа Путина, которая обеспечит ему еще два президентских срока. Президент вовсе не нуждается для этого в голосовании. Однако триумф на избирательных участках должен убрать сомнения в легитимности его проекта и наглядно продемонстрировать избирателям и его ближайшему окружению, что в ближайшем будущем альтернативы ему не будет".

"При таких условиях выборы могут быть лишь фарсом, тем более во времена пандемии. (...) К тому же ношение масок и перерывы на дезинфекцию на избирательных участках, слишком малое число наблюдателей для многодневного голосования, а также возможность онлайн-голосования в некоторых регионах облегчают махинации", - говорится в статье.

"Когда люди выражают недовольство, Путин реагирует раздраженно. В негодовании в стране его окружение любит обвинять злые языки за границей. Президент в любом случае так отрешен от российской действительности, что, вероятно, не понимает настоящего настроения в стране. Его все сложнее ощутить и всем остальным по мере того, как под давление попадают немногочисленные оставшиеся независимые СМИ и институты изучения общественного мнения".

"Парад Победы в эту среду призван улучшить настроения. Избиратели радуются победам, победе во Второй мировой войне - и победе над вирусом, о которой косвенно объявил Путин. (...) Парад - это демонстрация власти главнокомандующего. И чем меньше ответов находит Кремль на проблемы страны, тем охотнее он возвращается к воспоминаниям о прошлых успехах".

"Поможет в этом и конституционная реформа: она "консервирует". Она увековечивает ценности, которые Путин выбрал для России. Она ставит его одного на отрешенное от реальности место, где он сможет ждать момента, когда он уйдет в историю".

"Что касается россиян, то тот, кто проголосует за реформу, сам отчасти лишит себя свободного выбора. Тот, кто надеется на перемены, все чаще ищет их где-то в другом месте. Более половины молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет думают об эмиграции. Возможно, с этим пессимизмом связано отсутствие крупных протестов против конституционной реформы. Путин получит свое большинство. И все останется по-старому", - констатирует Süddeutsche Zeitung.