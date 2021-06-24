"Всегда прошу свежее фото": 50-летние и новые романтические знакомства

(...) "Бабочки в животе. Блаженная улыбка. Воспоминание об ускользающем аромате. В любом возрасте симптомы одни и те же... Новым является то, что любовная жизнь 50-летних стала актуальной темой в нашем обществе. Она еще никогда не была настолько реальной. По данным Национального института демографических исследований, опубликованным в декабре прошлого года, "в возрасте 50 лет семейное положение людей сегодня более разнообразно, чем в 2000 году. В поколении, родившемся в 1945 году, в этом возрасте 79% мужчин и 75% женщин находились в браке, тогда как в поколении, родившемся 20 лет спустя, в браке находятся только 57% мужчин и женщин". Другими словами: те, кому за 50, женщины в первую очередь, все чаще остаются одинокими... столько сердец, нуждающихся в том, чтобы их похитили", - пишет Le Figaro.

"Теоретически существует огромный рынок приложений для знакомств, которые стали незаменимыми. На практике все оказывается немного сложнее. В Tinder нам сообщили о том, что 50-летние "в приложении явно составляют меньшинство", поскольку более 50% зарегистрированных пользователей - это люди в возрасте от 18 до 25 лет", - говорится в статье.

"Когда Tinder запустился во Франции, мы поняли, что ни один сайт не разговаривает правильно с 50-летними", - объясняет Элоиза де Монстье, директор французского филиала группы Meetic, к которой принадлежит DisonsDemain.fr, сайт для тех, кому за 50. Проблема в том, что сложно сделать 50-летних точной маркетинговой целью. Живущие отдельно, разведенные или никогда не состоявшие в браке, работающие, в предпенсионном периоде или уже на пенсии, с детьми или без... Их точный образ постоянно меняются. Так что же у них общего? "Все они против того, чтобы их воспринимали, втискивая в возрастные рамки", - уверяет Элоиза де Монстье.

(...) "Люди, которым за 50 в 2021 году, совсем не такие, как 20 лет назад. Явная очевидность? Нет, социологическая реальность: в целом, они в добром здравии и "моложе" своих родителей того же возраста. "У них впереди немало прекрасных лет, и они намерены этим воспользоваться. У них хорошая покупательная способность, и у доброй половины из них больше нет детей-иждивенцев", - резюмирует Серж Герен, социолог, специализирующийся на вопросах старения, который описывает это как своего рода золотой век.

"51-летний Сандро расстался с женой 5 лет назад. Наблюдая за тем, как его друзья усердно используют приложения для знакомств, начал и он. (...) Совместная опека над двумя его дочерьми-подростками позволяет ему высвободить время, необходимое для встреч", - указывает автор статьи.

"В дополнение к свободе, полученной после долгих союзов, и к более независимым детям, у 50-летних есть и другие особенности: "они лучше знают, чего они хотят и чего больше не хотят", добавляет Франсуа Сен-Пер, канадский психолог, специализирующийся на терапии семейных пар и любовном выгорании. "В их отношениях, помимо физического влечения (часто являющегося движущей силой свиданий в 20 лет), приоритетом являются общие ценности и характер человека", - отмечает он. Но, имея опыт предыдущих отношений, 50-летние иногда демонстрируют повышенный уровень запросов. Сандро вспоминает одну женщину, которая "могла бы поместить все свои критерии в таблицу Excel".

"Достаточно ли вооружены 50-летние, чтобы разобраться в перипетиях цифровой любви? Одно можно сказать наверняка: "Сегодня реальный тормоз больше не связан с технологиями, - уверяет Кристела Лерой, преподаватель-исследователь по маркетингу, которая пишет диссертацию о 50-летних женщинах и социальных нормах маркетинга. - Мы подключены к нашей электронной почте, у всех есть смартфон".

(...) "Даже когда речь шла о несерьезных историях, Сандро быстро осознал превратности виртуальных знакомств. "Я всегда прошу свежие фото", - признается он. Небольшие технические непонятности, возникшие в начале, можно исправить при помощи детей или младших друзей, для того, чтобы пересмотреть поколенческие практики и освоить новые любовные коды. Гостинг (больше не давать о себе знать), мостинг (исчезнуть после уверений в том, что отношения серьезные) или хантинг (способ навязать свое присутствие через социальные сети) - 50-летним тоже не удается избежать этих загадочных англицизмов", - пишет Le Figaro.

"В 50 лет люди лучше справляются с неудачами? Серж Герен не уверен: "Для одних опыт приложений для знакомств может оказаться негативным из-за последовательных неудач, у других обилие анкет может вызывать настоящую зависимость". Элоиза де Монстье считает, что люди в возрасте за 50 "хотят побыстрее перейти к реальным встречам, а не разговаривать друг с другом месяцами". По ее мнению, у них больше денег, чем у молодых людей, и они не стесняются сказать человеку, что он им не нравится, синтезируя свои любовные привычки и новые коды, относящиеся к виртуальному миру", - резюмирует издание.

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