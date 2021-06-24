Евросоюз подвергается испытанию постмеркельской Германией

"Канцлер Германии станет первым лидером страны-члена Евросоюза, которого Джо Байден 15 июля примет в Белом доме. Это служит доказательством того, что по большинству вопросов, которые будут обсуждаться на европейском саммите 24 и 25 июня, мнение - и возможное бездействие - Берлина будет иметь очень большое значение", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"(...) До парламентских выборов в Германии 26 сентября европейские лидеры понимают, что машина сообщества обречена на невозможность проявлять инициативу и необходимость переваривать уже принятые решения по поводу фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" на 750 млрд евро, которые включены в повестку дня саммита глав государств и правительств 27 стран ЕС , который состоится в этот четверг и пятницу", - говорится в статье.

"В Париже, как и в Брюсселе - но также и в Лондоне, где Борису Джонсону не нравилось забегать вперед - приглашение, направленное Ангеле Меркель Джо Байденом, прозвучало как вызов. 15 июля канцлер Германии на закате своей политической карьеры станет первым лидером страны-члена Европейского союза, которого встретит на пороге Белого дома преемник Дональда Трампа, - указывает автор статьи. "То, что думает и собирается в ближайшие месяцы делать Германия, будет иметь решающее значение, - считает один французский дипломат. - Мы не можем позволить Европе быть низведенной до ранга наблюдателя за поединками США-Россия и США-Китай. С учетом масштабов грядущих экономических проблем, Берлин находится за пультом управления. Но какова его свобода маневрирования по отношению к Вашингтону?"

"(...) Именно на Германии сосредоточено все внимание администрации Байдена в ее стремлении объединить своих европейских союзников вокруг Вашингтона", - написала на следующий день после саммита НАТО в Брюсселе обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман. Однако, с точки зрения Берлина, такое внимание парализует. Немецкие автопроизводители, в частности, опасаются, что, если Берлин проявит слишком много самостоятельности, то их снова назначат козлами отпущения, как это произошло в годы правления Трампа. "Немецкие руководители опасаются американского политического класса, особенно Конгресса, с тех пор как тот в 2019 году проголосовал за финансовые санкции против хозяйствующих субъектов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2" (включая компанию, базирующуюся в Швейцарии) между Россией и Германией", - говорится в мартовской записке Брукингского института.

"Да, администрация Байдена 19 мая отказалась от введения этих санкций. Но ущерб уже нанесен. Госсекретарь США Энтони Блинкен преподносил газопровод как "риск для европейской энергетической безопасности", размахивая дамокловым мечом над канцелярией, в то время как ЕС всегда опасался стратегических последствий этих германо-российских энергетических уз, считая их слишком благоприятными для Москвы: "Не мне говорить, что должна делать Германия, но "Северный поток" не является приоритетом для Евросоюза, не финансируется Евросоюзом и не улучшает диверсификацию источников поставок", - заявил недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который в четверг должен представить доклад по России. На саммите ожидается франко-германское предложение, рекомендующее "избирательное" взаимодействие и продолжение "стратегического диалога" с Россией. Вопрос о Турции, с которой следует продлить миграционное соглашение 2016 года (что обойдется ЕС в 3 млрд евро на период с 2022 по 2024 год), также проходит через Берлин, где власти всегда стремились бережно обращаться с Анкарой". - пишет Le Temps.

"(...) Создается впечатление, что в Берлине в очередной раз преобладает осторожность, в то время как ЕС рискует остаться позади в гонке между США и Китаем", - говорится в публикации.

(...) "Доказательством служит предупреждение, которое 3 июня в Financial Times сделал бывший министр финансов Вольфганг Шойбле: "Европейский социальный мир требует возврата к финансовой дисциплине", - пояснил он, выступая за "план сокращения долга" в Европе. Немецкий жандарм не намерен ослаблять свою хватку в отношении Евросоюза", - резюмирует Ришар Верли.