Вечный кризисный менеджер Европы покидает арену

"В начале года нью-йоркская политконсалтинговая компания Eurasia Group предупредила о десяти крупнейших геополитических рисках на 2021 год. Помимо общественной поляризации Америки, социальных последствий пандемии, изменения климата и китайско-американской напряженности, авторы внесли в список рисков и предстоящий уход канцлера Германии после выборов в бундестаг в сентябре", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Именно благодаря Ангеле Меркель Евросоюз сохранил свою целостность во время кризиса Covid-19, говорится в исследовании. Канцлер обеспечила реализацию фонда восстановления европейской экономики в размере 750 млрд евро. Теперь сообществу государств грозит вакуум власти, который глава Франции Эммануэль Макрон не сможет заполнить в одиночку. Европейский популизм пробудится от своей спячки. Вероятны новые битвы за распределение средств между экономически сильными и слабыми государствами-участниками ЕС. А своенравную Турцию, говорится в докладе, будет гораздо труднее сдерживать без Меркель как "сильного переговорщика".

"Уход Меркель - риск для безопасности Европы? Несомненно, Меркель, которая находится на своем посту с 2005 года и, таким образом, является европейским лидером с наибольшим стажем работы, оставила свой след на континенте, - отмечает журналист Даниэль Штайнфорт. - Это связано с длительностью ее пребывания у власти и, прежде всего, с доминирующей позицией, которую занимает самая сильная в плане экономики и самая густонаселенная страна-участница ЕС. Многие в Брюсселе ставят в заслугу канцлеру то, что она удержала ЕС от распада в трудные годы. Надвигается ли теперь на ЕС шторм лишь потому, что лоцман в Берлине сходит с корабля?"

"Когда в скором времени Меркель покинет европейскую сцену, она не оставит после себя ЕС, пребывающий в мире с самим собой. Глубокие кризисы последних лет - кризис евро 2010 года, миграционный кризис 2015 года и кризис Covid-19, начавшийся в 2020 году, - были не преодолены, а в лучшем случае стабилизированы. Аннексия Крыма Россией и "Брекзит" все еще отдаются эхом. В последнее время в некоторых странах-членах ЕС обостряется конфликт вокруг принципа верховенства закона", - указывает издание.

"Гарантирована ли сплоченность ЕС или центробежные силы усилятся, неясно. Поэтому Eurasia Group по праву предупреждает о рисках для союза государств. Но почему все должно было быть иначе, если бы Меркель оставалась с европейцами дольше?".

"Нидерландский философ и историк Луук ван Мидделар в течение многих лет наблюдал за канцлером в Брюсселе. Он убежден, что на протяжении всего своего пребывания на посту Меркель играла ключевую роль в сохранении единства ЕС, тщательно согласовывая интересы Германии с интересами Европы. Поэтому он не считает зацикленность на личности Меркель преувеличенной", - отмечает NZZ.

"Ее будет не хватать, - говорит он. - Не бесконечно, конечно. Но я не вижу никого, кто сможет так быстро занять ее место".

"Немецкий эксперт по внешней политике и депутат бундестага Александр Граф Ламбсдорфф (...) не согласен с подобным возведением Меркель в ранг святых. Он не считает, что 16 лет правления Меркель были золотым веком для ЕС - наоборот. По его словам, канцлер наломала много дров своей нерешительной политикой во время финансового кризиса и своим единоличным подходом к миграционной политике. "Сегодня ЕС расколот как никогда, а правые популисты теперь сидят в парламенте и здесь, в Германии", - говорит Ламбсдорфф".

"Немецкий социал-демократ Удо Бульманн, который является членом Европарламента с 1999 года, также выступает против героизации канцлера: "Я точно не считаю ее таким великим европейским лидером, каким ее считают другие страны". Так, во время ее первого серьезного испытания - кризиса евро - решающий импульс для стабилизации валюты дала не Меркель, а тогдашний глава Европейского центрального банка, а ныне премьер-министр Италии Марио Драги, считает Бульманн".

"Своим управлением кризисом евро Меркель, тем не менее, укрепила свою репутацию самой влиятельной женщины на континенте, - пишет NZZ. - В 2013 году британская газета Daily Telegraph и вовсе короновала ее как "королеву Европы". Этому авторитету суждено было вновь ослабнуть во время миграционного кризиса, когда канцлер оказалась по большей части одинока со своими призывами к солидарности и обязательному распределению мигрантов среди стран ЕС. Меркель считали "хромой уткой", пока на последних нескольких метрах ее канцлерства ей все же не представился шанс войти в историю в роли великого европейского деятеля - в борьбе с последствиями пандемии".

"Готовность впервые принять европейский долг в крупном масштабе - и предоставить кредитные средства в качестве дотаций государствам, оказавшимся в кризисе из-за коронавируса, - с точки зрения Германии стала поворотом на 180 градусов. До этого момента идея общего долга была для Берлина неприемлемой. Очевидно, Меркель посчитала, что сейчас европейский проект действительно находится на краю пропасти", - говорится в статье.

"Сплоченный ЕС, функционирующий единый европейский рынок - это уже давно является государственными целями Германии. Любой другой глава правительства, вероятно, принял бы такое же решение. Но какие еще идеи были у Ангелы Меркель для Европы, странным образом остается неясным и по сей день. Была ли она озабочена лишь тем, чтобы справиться с дефицитом и предотвратить что-то худшее? Депутаты Европарламента Ламбсдорфф и Бульманн сетуют, что канцлеру не хватало политического компаса и она так и не разработала концепцию для Европы будущего", - пишет Neue Zürcher Zeitung.