Инцидент в Черном море привлекает внимание к региону, где растет напряженность

"Российская военная акция против британского эсминца - если она была - привлекает внимание к региону, где растет напряженность", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"HMS Defender - британский эсминец, совершавший рутинный переход в Черном море, направляясь на объявленные военные учения НАТО. Казалось бы, в связи с этим не должно возникнуть острой угрозы, - отмечает журналист Франк Нингуйзен. - В последние годы такие учения значительно участились, как с российской стороны, так и со стороны партнеров по НАТО. Все это знают, никто этому не удивляется. Но теперь к югу от Крыма российские военные вдруг делают предупредительные выстрелы, а истребители сбрасывают бомбы в качестве сдерживающего сигнала, чтобы британское судно сменило свой курс. Или все было иначе? Лондон отрицает российскую версию и говорит о проведении Россией " учений по стрельбе", которые вовсе не были направлены на Defender. Очевидно, все это не может одновременно быть правдой. И это еще опаснее".

"Не был ли инцидент в Черном море скорее впечатляющим провалом коммуникации (и если да, то с чьей стороны), станет ясно в ближайшие дни. С дипломатической точки зрения, предупредительные выстрелы и бомбы - это в любом случае слишком крупный калибр. Но если российская версия совсем не соответствует действительности, как подозревает Лондон, то, конечно, возникают вопросы, зачем российское правительство захотело непременно создать видимость того, что ему пришлось защищать свои территориальные воды".

"Черное море уже давно стало зоной, где Россия и Запад борются за влияние, подают сигналы и защищают свои интересы. (...) Основная проблема здесь заключается в том, что там, где на самом деле действуют четкие международные правила, Россия демонстрирует свою собственную точку зрения. Аннексировав Крымский полуостров, страна претендует на прибрежные воды, что не признано на международном уровне. И столь решительная их защита усиливает щекотливую конфронтацию, ответственность за которую Кремль, как всегда, возлагает исключительно на Запад", - говорится в статье.

"Подходящей к инциденту стала встреча главных стратегов российской армии и спецслужб, которая состоялась в Москве в среду. В этой связи послание, якобы направленное британскому флоту, вероятно, в большей степени предназначалось для внутренней аудитории", - полагает издание.

"Ведь правительство России переживает трудные времена. (...) Поэтому создание настроений против других государств является желанным инструментом отвлечения внимания - который, кстати, постоянно используется по всему миру на протяжении веков. Но, к сожалению, в данном случае это не делает мир безопаснее".

"Когда неделю назад президенты Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве, (...) они говорили о дальнейших переговорах по контролю над вооружениями. Срочные переговоры, безусловно, должны быть проведены и по деэскалации в Черном море. Но проблема в том, что сейчас Москве, похоже, выгодна конфронтация", - заключает Süddeutsche Zeitung.