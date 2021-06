24 июня 2021 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Таяние арктических льдов сталкивает Россию с США и Китаем из-за контроля над новым судоходным маршрутом "Таяние льдов в Северном Ледовитом океане приближает к реальности вековую мечту России: морской путь через ее северные воды, который может поставить ее в центр нового глобального торгового судоходного маршрута. После одного из самых теплых лет в истории Кремль близок к реализации своих вызывающих споры планов по созданию глобального судоходного маршрута на Крайнем Севере - планов, которые ввели Москву в конфликт с США и могут вызвать трения с Китаем. Эти две страны также имеют планы относительно Арктики", - пишет The Wall Street Journal. "Потепление в Арктике идет в два раза быстрее, чем на остальной планете. В прошлом году ледовый покров достиг одного из самых низких из когда-либо зарегистрированных уровней, и в 2021 году ожидается лишь еще большее его сокращение. Это подталкивает Москву к созданию инфраструктуры вдоль маршрута, который может сократить расстояние между Европой и Азией на треть по сравнению с путями через политически опасное Южно-Китайское море или перегруженный Малаккский пролив, в настоящее время используемый для перевозки грузов", - говорится в статье. (...) "(...) Открытие прохода поставит Россию в центр нового глобального маршрута доставки энергоносителей и грузов. Москва заявляет, что имеет право ограничивать проход по маршруту и устанавливать цены на транзит, и этот маршрут также даст ей важный козырь в ее отношениях с Китаем - одним из крупнейших бенефициаров прохода протяженностью 3500 миль", - пишет издание. (...) "США заявляют, что Россия не имеет права регулировать движение в этих водах, а экологи утверждают, что говорят, что активное судоходство там может причинить неописуемый ущерб хрупкой экосистеме Крайнего Севера. Но Россия продвигает свои планы, и в освоении этого маршрута заинтересованы и другие грузоперевозчики, в том числе китайцы", - отмечается в статье. Как указывает газета, "в этом году объем перевозок, регулируемых правительством России, вырос на 11% по сравнению с рекордными 1014 рейсами, совершенными в прошлом году. (...) В прошлом году грузооборот вырос более чем на 25% по сравнению с 2019 годом, когда было перевезено 33 млн тонн грузов, нефти и сжиженного природного газа, и Москва ожидает, что это количество будет расти. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы к 2024 году грузоперевозки удвоились до 80 млн тонн". (...) Росатом, управляющий флотом атомных ледоколов, которые могут прорубать лед толщиной до 10 футов, разрабатывает планы размещения персонала вдоль маршрута, развития портовой инфраструктуры вдоль судоходного пути для обеспечения погрузки, а также оказание навигационной и медицинской помощи судам, говорится в статье. Компания уже разместила на маршруте одну плавучую атомную электростанцию, чтобы помочь в прибрежном строительстве. (...) (...) "Но грузоперевозчики остаются осторожными. Китай наблюдает за прогрессом, но пока не взял на себя никаких обязательств по инвестированию в проход или предоставлению гарантий по грузам. (...) Пекин рассматривает этот маршрут на случай, если погода сделает навигацию более предсказуемой или если другие торговые пути в Южно-Китайском море будут нарушены из-за напряженности в отношениях с США или их союзниками. Более того, "ВМС Китая проявляют определенный интерес к СМП для обеспечения стратегической мобильности для переброски войск между Тихоокеанскими и Атлантическими театрами, отметил Василий Кашин, эксперт по российско-китайским отношениям в Высшей школе экономики в Москве. "И они действительно заинтересованы в установлении своего присутствия в Атлантике". "Россия уже увеличила свое военное присутствие в Арктике и вдоль Северного морского пути, но США заявляют, что правовая юрисдикция Москвы не распространяется на воды, над развитием прохода в которых работает Кремль. "Незаконное регулирование морского судоходства по Северному морскому пути подрывает глобальные интересы, способствует нестабильности и, в конечном итоге, снижает безопасность в регионе", - говорилось в стратегическом документе ВМС США по Арктике ранее в этом году. "Российские власти все еще вырабатывают прозрачные тарифные пошлины как на транзит, так и на ледокольное сопровождение по СМП, что является ключом к привлечению как инвестиций, так и грузов. Однако движение по маршруту уже гарантировано увеличением добычи Россией арктической нефти и газа. Большинство судов перевозят сжиженный природный газ из порта Сабетта, где газ ямальского проекта российского энергетического гиганта "Новатэк" отгружается для потребителей в Европе или Азии. Нефть запланированного проекта "Роснефти" из месторождения "Восток" также будет отправляться по маршруту, когда он будет введен в эксплуатацию", - сообщает издание. "Но России еще предстоит убедить крупнейших грузоперевозчиков Европы в Северном морском пути", - пишет газета, указывая, к примеру, что датская судоходная компания Maersk, которая провела тестовый рейс по Северному морскому пути в 2018 году, не рассматривает этот маршрут как возможную альтернативу существующим судоходным проходам, ссылаясь на возможный экологический ущерб хрупкой арктической экосистеме. Hapag-Lloyd AG, немецкая компания по международным контейнерным перевозкам, также заявила, что не заинтересована. "Тем не менее, Россия заявляет, что сможет привлечь западных грузоперевозчиков, если маршрут окажется предсказуемым, а, по словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, использование атомных ледоколов для сопровождения не приведет к увеличению выбросов углерода на Крайнем Севере", - говорится в статье. (...) Источник: The Wall Street Journal