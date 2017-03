24 марта 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Россия готовится представить новейшую - и последнюю? - печатную энциклопедию в мире "Через какое-то время в ближайшие несколько недель с печатных станков в Москве сойдет последний том полной универсальной энциклопедии, которая почти наверняка станет последней в мире", - сообщает Фред Уйэр в The Christian Science Monitor. "Инициированная указом Владимира Путина от 2003 года, массивная 36-томная Большая российская энциклопедия (БРЭ) задумана как - что не редкость среди энциклопедий - свод всех фундаментальных знаний, эталон истины и, более тонко, отречение от идеологически окрашенного мировоззрения, выраженного в ее знаменитой предшественнице - Большой советской энциклопедии. Во время очень долгого производственного цикла БРЭ ее настигла эпоха интернета - реальность, на которую российское правительство отвечает крупным интернет-проектом с заместителем премьер-министра во главе". "Однако издатель энциклопедии Сергей Кравец говорит, что она также станет могучим якорем для стабилизации умов россиян, которым угрожают бури надвигающейся на нас эпохи "постправды", - передает Уэйр. "России нужна новая энциклопедия, которая отражает современное общество и сознание, так что это издание - не продолжение своей советской предшественницы, - сказал Кравец. - Когда мы начинали, мы жили в эпоху, когда ценилась "правда". Теперь мы, по-видимому, переживаем времена "постправды", когда циркулируют все виды маркетинга, пиара и прочих сортов темной информации. Мы считаем нашу энциклопедию территорией правды и объективных оценок. С ее помощью люди могут проверять информацию, уравновешивать свои взгляды". "Большинство международных аналогов БРЭ давно уже ушли в киберпространство, - напоминает автор. - В 2010 году энциклопедия Britannica опубликовала свое 15-е и последнее издание и с тех пор доступна только в интернете. Этот ход многие хвалили". "Кравец настаивает, что новое российское издание окупается благодаря стоимости тома, составляющей 1900 руб. (33 доллара)", - передает Уйэр. В статье говорится, что порядка 20 тыс. экземпляров энциклопедии купит правительство для распространения по библиотекам, еще 10 тыс. приобретут частные подписчики. Издающий БРЭ коллектив состоит из 150 человек и занимает здание, в котором издавалась Большая советская энциклопедия. Финальный тираж последней составил 700 тыс. экземпляров, сообщает журналист. "Неясно, какую роль российское правительство играет в определении содержания энциклопедии, - отмечает Уэйр. - Кравец настаивает, что она минимальна и редакторы обращаются к чиновникам, только чтобы проверить факты и статистику. Критики жалуются, что многие биографии, исторические и культурные статьи узки и написаны пристрастно". Источник: The Christian Science Monitor