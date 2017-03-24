Зловещий дух ИГИЛ* будет еще долго бродить по миру

Экстремисты "Исламского государства"* стоят на пороге военного поражения как в Ираке, так и в Сирии, но это вовсе не означает окончания конфликтов и терактов в Европе, уверен постоянный автор Die Presse Виланд Шнайдер.

"Пропагандисты ИГИЛ* максимально упростили себе задачу. Они просто ждут, когда террорист в Европе совершит теракт и берут на себя ответственность за кровавое преступление, а действовал ли преступник с подачи ИГИЛ* или воплотил в жизнь собственный преступный замысел, не будучи связанным со структурами джихадистской организации, не играет никакой роли. Международное внимание "Исламскому государству"* все равно будет обеспечено, так что организации давно уже не нужны затратные и сложные в подготовке теракты, такие, как "Аль-Каида"* совершала в 2000-е годы или ИГИЛ* полтора года назад, в Париже. Хватит и атаки с использованием автомобиля и ножа - как на днях в Лондоне", - говорится в публикации.

"Подобные теракты практически невозможно предвосхитить и предотвратить, - продолжает автор. - Подготовка к ним проходит незаметно для полиции. (...) Пропагандистская машина ИГИЛ* делает ставку на психологический эффект этих терактов и надеется на то, что организация за их счет будет выглядеть более значительной, чем она есть сегодня. Так называемый халифат, который экстремисты провозгласили летом 2014 года в Ираке и Сирии, стоит на грани развала".

Боевики "Исламского государства"* до сих пор продолжают оказывать отчаянное сопротивления в узких переулках Мосула и забрасывать гранатами освобожденные части североафриканской метрополии, признает журналист. Однако это всего лишь вопрос времени: рано или поздно джихадистов все-таки удастся вытеснить из их цитадели - города, в котором лидер организации Абу Бакр аль-Багдади впервые провозгласил себя "халифом" и обратился к своим сторонникам. Поражение ИГИЛ* в Мосуле стало бы условным концом его идеи о создании джихадистского государства на Ближнем Востоке", - пишет Шнайдер.

Однако зловещий дух экстремистской организации еще долго будет бродить по миру - по Ираку и Сирии, но также по Европе. "Монстр ИГИЛ* появился на свет не в одночасье - он долго вызревал в котле гражданской войны в Сирии и подпитывал свои силы внутренними распрями в Ираке", - отмечает журналист.

Поэтому сирийскому конфликту и внутренней борьбе за власть в Ираке требуется политическое решение. "В противном случае после падения ИГИЛ* голову начнут поднимать другие экстремистские организации", - говорится в статье.

Военное поражение ИГИЛ* в Сирии и Ираке не положит конец терактам в Европе. "Подстрекатели из экстремистских организаций всегда удачно ловили на удочку и превращали в террористов тех, кто сошел с пути и в отчаянии поддался радикальным идеям. (...) Проблема радикализации - это прежде всего проблема европейских обществ, и она должна быть решена в Европе. И только тогда можно будет справиться с проблемой терроризма", - резюмирует Шнайдер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.