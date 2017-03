24 марта 2017 г. Корреспонденты | Financial Times Полиция: имя вестминстерского террориста при рождении было Эдриен Расселл "Британская полиция установила личность человека, ответственного за нападение в среду на здание парламента. Им оказался 52-летний британец, на которого в полиции было заведено досье. В то же время премьер-министр Тереза Мэй выступила перед скорбящими депутатами, сказав, что общественность не будет запугана угрозой терроризма", - пишет Financial Times. Полиция Лондона заявила в четверг, что террорист Халид Масуд был уроженцем Кента и, по мнению детективов, в последнее время проживал в графстве Уэст-Мидлендс. В пятницу утром полиция подтвердила, что он родился в Дартфорде под именем Эдриен Рассел, сообщает издание. Против Масуда "в настоящее время не проводилось каких-либо расследований, и ранее не появлялось данных о его намерениях устроить теракт", заявила полиция. Но он был известен правоохранительным органам и ранее неоднократно был осужден за нападение, хранение холодного оружия и другие правонарушения. Исламистская группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт, заявив, что он был осуществлен как ответ на призывы "преследовать участников международной коалиции", передает издание. "Хотя число убитых и раненых было намного меньше, чем в результате террористических атак в других странах Европы в последние годы, символическое пересечение оцепления вокруг здания парламента и популярность этого района среди туристов увеличили эффект от этого теракта", - говорится в статье. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил ВВС, что нападавший, как представляется, был "одиночкой", использовавшим "предметы повседневной жизни - машину, нож", что, по его словам, "делает намного более трудным предотвращение" подобных атак. Мэй заявила, что численность полицейских будет увеличена во всей стране, но призвала общественность не "поддаваться угрозам" исламистского террора, пишет издание. "Это нападение стало крупнейшим террористическим инцидентом в Великобритании, с тех пор как террористы-смертники убили 52 человека в Лондоне в июле 2005 года. Теракт был последним в серии инцидентов в Европе и произошел ровно через год после того, как террористы-смертники атаковали Брюссель, устроив взрыв в аэропорту и на станции метро в центре города", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times