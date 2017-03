24 марта 2017 г. Мехул Сривастава | Financial Times Турецко-российская напряженность возобновилась после убийства на границе "Турция вызвала российского поверенного в делах после того, как турецкий солдат был убит снайперским огнем из той части Сирии, которую контролирует курдское ополчение, - сообщает корреспондент The Financial Times Мехул Сривастава. - Российские войска были активны в этом приграничном районе, устраивая, по их словам, "мониторинговый офис", что выглядело как боевое развертывание на видео, показанном по российскому телевидению". "Анкара выразила "беспокойство" по поводу стрельбы и фотографий российских солдат, позирующих с курдскими боевиками, сказал Хусейн Мюфтюоглу, пресс-секретарь турецкого МИДа. Курдское ополчение, известное как YPG, считается террористической группировкой в Анкаре и именно оно было основной мишенью военного вмешательства Турции в Сирии в прошлом году", - говорится в статье. "Отношения Анкары и Москвы были разорваны после того, как турецкий F16 сбил российский истребитель в ноябре 2015 года, - напоминает автор. - Однако связи улучшились после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление по поводу уничтожения российского Су-24". Журналист сообщает также, что Турция и Россия сотрудничали в рамках эвакуации протурецких боевиков из восточной части Алеппо и мирных переговоров в Казахстане. Источник: Financial Times