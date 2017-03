24 марта 2017 г. Стивен Чейз | Globe and Mail Латвия предупреждает Оттаву о возможности российской кампании по дискредитации канадских солдат Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, посетивший в четверг Оттаву, "сказал, что Канаде следует ожидать возглавляемых Россией попыток запятнать или дискредитировать грядущее размещение канадских солдат в его стране", передает Стивен Чейз в The Globe and Mail. "Канада в ближайшее время разместит 450 солдат в Латвии в рамках операции НАТО по сдерживанию российского экспансионизма, - говорится в статье. - (...) По словам Ринкевича, он ожидает, что Россия или агенты российского правительства попытаются помешать канадскому присутствию в Латвии посредством пропагандистской или дезинформационной кампании - как сея недоверие между латышами, так и добиваясь того, чтобы их миссию перестали поддерживать на родине". "Думаю, мы не можем исключить такие инциденты, особенно в первое время", - сказал Ринкевич в интервью. "Канадские войска начнут свой маневр этой весной и должны оказаться на месте к июню. Канада возглавляет операцию НАТО в Латвии, однако такие страны, как Испания, Италия, Польша, Албания и Словения, тоже пришлют солдат, - говорится в статье. - По словам Ринкевича, возможно, что попытки дискредитировать их могут иметь место в начале размещения. Он сказал, что "элементы, ведущие информационную войну" могут попытаться исказить и неправильно интерпретировать поведение иностранных солдат, особенно если солдат "немного выпьет в выходной", и его поведение приведет к инциденту". "Он сказал, что ожидает, что канадские солдаты будут проводить для рядовых латышей просветительские мероприятия, чтобы наладить отношения со страной-хозяйкой и бороться с дезинформацией", - говорится в статье. Источник: Globe and Mail