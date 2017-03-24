В разоренном сердце Сибири Путин - по-прежнему "добрый царь" России

"Жизнь для многих россиян стала тяжелее с 2014 года, и все-таки рейтинг поддержки Владимира Путина, 17 лет фактически возглавляющего страну, не опускался ниже 80% с момента аннексии Крыма три года назад, - сообщает Шон Уокер в очередном репортаже из нового цикла статей "Парадокс Путина: каким образом лидер, которому не доверяют на Западе, остается столь популярным в своей стране?", публикуемого The Guardian. - С этим парадоксом я постоянно встречаюсь во время путешествий по России. Люди говорят, что их жизнь сложна, а власти мало что делают, чтобы им помочь, и все-таки по-прежнему поддерживают президента. Я поехал в Иркутск - город в сердце Сибири, в шести часах полета от Москвы - поискать причины этого несоответствия".

"Жизнь в этом городе довольно тяжела, - говорится в статье. - В нем бушуют эпидемии ВИЧ и героиновой зависимости, его жилой фонд обветшал. В декабре десятки людей умерли, выпив ядовитый лосьон для ванн "Боярышник", который пьют, потому что в нем содержится этиловый спирт. (...) Но почти все, с кем я говорил в Иркутске, сказали, что, с какими бы проблемами они ни сталкивались в повседневной жизни, они не винят правительство".

Уокер сообщает, что, по данным последнего опроса "Левада-центра", Путина поддерживают 84% россиян, и 53% из них думают, что Россия движется в правильном направлении.

"Первая причина - проверенное и испытанное послание режима, в котором нынешняя "стабильность" противопоставляется хаосу 1990-х годов, когда почти для всех россиян все было ужасно, - говорится в статье. - Немногие люди сняли все сливки с приватизации, и большинство населения осталось в бедности".

"Понятно, что это послание работало в ранние годы правления Путина, которые совпали с подъемом цен на нефть, означающим улучшение жизни для многих людей. (...) Однако удивительно, что оно все еще работает в 2017 году, повторяемое, как мантра, даже теми, кто (...) слишком молод, чтобы помнить 1990-е", - отмечает журналист.

"Это хотя бы отчасти объясняется постоянной телевизионной пропагандой, - указывает Уокер. - Путина изображают "добрым царем", пытающимся призвать к порядку своих неправедных бояр-коррупционеров. Идея, что, даже если ты не любишь Путина, альтернативы ему нет, стала самовыполняющимся пророчеством в связи с тем, что государственная машина следит за тем, чтобы никакие оппозиционные силы не получали кислорода. Кажется, почти по умолчанию немалая часть поддержки, получаемой Путиным, - голосование "против хаоса", а не "за Путина".

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