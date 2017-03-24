"Движение 5 звезд" приходит на помощь Путину: "Финансирование ЕС против российских фейковых новостей нужно отменить"

"Во имя свободы прессы и свободного распространения идей в сети "Движение 5 звезд" выступает в защиту права россиян распространять фейковые новости, которые некогда по-простому называли по-итальянски "уткой", - пишет Иларио Ломбардо в итальянской газете La Stampa. "Отмена финансирования, предназначенного на европейскую пропаганду (единая валюта, пропаганда против России, фейковых новостей и прочее)", - говорится "открытым текстом" на 11-й странице документа, резюмирующего воззрения партии Беппе Грилло по поводу ЕС. Этот документ был вчера представлен в Риме Луиджи Ди Майо, депутатом партии и одним из видных представителей движения.

Как поясняет автор, "Движение 5 звезд" имеет в виду европейскую резолюцию, принятую в мае 2016 года, "по стратегической информационной политике ЕС с целью противостоять антиевропейской пропаганде со стороны третьих лиц". "Сторонники Грилло, поклонники интернета как параллельного мира, в котором глупости существуют на равных основаниях с новостями, проголосовали против того, что они назвали "министерством пропаганды made in Europe", которое "под прикрытием поддержки независимых СМИ, вероятно, поддерживает вмешательства, направленные на цензуру неудобных новостей", - говорится в статье.

"На самом же деле, - продолжает автор, - опасения по поводу информационной стратегии Владимира Путина четко прописаны в пункте 4 вышеупомянутой резолюции, в котором "признается, что Россия агрессивно применила широкий набор инструментов и механизмов <...>, чтобы бросить вызов западным ценностям, расколоть Европу, заручиться поддержкой".

"Эта сеть пророссийской пропаганды, - подытоживает журналист, - всегда восхваляет и уделяет много внимания политикам из "Движения 5 звезд", а они отплачивают этим сайтам удобными интервью, в конце которых повторяется, что Россия должна вновь стать союзником".