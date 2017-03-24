Федерика Могерини: "Мы выиграем битву, только если будет координация между разведками отдельных стран"

"Мы вступили в новый этап борьбы с терроризмом", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини в интервью Марко Заттерину из итальянской газеты La Stampa. В беседе с изданием глава дипломатии Евросоюза отметила, что микроакции "волков-одиночек", свидетелями которых мы стали в Лондоне или в аэропорту Орли в Париже, "происходят в момент ослабления ИГИЛ*", которое, несомненно, "терпит тяжелые потери на местах".

Могерини считает, что "с халифатом и терроризмом нужно бороться на нескольких уровнях": путем военных действий в Сирии и Ираке, мешая пропагандистской деятельности халифата в самых уязвимых странах и стремясь к "полной координации разведки для предотвращения атак". Глава дипломатии ЕС отметила, что предстоит пройти долгий путь: "Мы можем победить их в военном плане, даже в разумные сроки, однако возникает потребность в более долгосрочных мерах против тенденции к более структурной радикализации".

Могерини отметила, что после теракта в редакции Charlie Hebdo в Париже "координация между полицией и следователями" в Европе возросла. "Европейские государства признают, что необходимо делиться информацией, при этом, естественно, полностью гарантируя права граждан".

Как сообщает автор, вчера глава дипломатии ЕС прибыла в Рим, где в субботу главы европейских государств подпишут торжественную декларацию в связи с 60-летним юбилеем начала создания Евросоюза. "В Риме мы подтвердим желание быть вместе, - сообщила Могерини. - Несколько месяцев назад, на следующий день после британского референдума, все делали ставку на то, что это станет началом развала. Но, напротив, теперь мы вместе заявляем, что собираемся сохранять единство и вместе расти".

Отвечая на вопрос, нужно ли европейцу "больше бояться Трампа или Путина", Могерини сказала, что посоветовала бы "больше уделять внимания возможностям, а не страхам". "В данный момент у ЕС есть большие возможности в плане политического лидерства, при условии, что мы будем действительно едины, - уверена глава дипломатии ЕС. - Подчас мы слишком фокусируемся на наших недостатках. Но если смотреть на общую картину, видно, что у нас права человека под защитой, мы - вторая экономическая держава в мире и первый рынок. У нас самый высокий уровень жизни в мире". Однако Могерини добавила, что это не означает отсутствие угроз.

Все же глава внешнеполитического ведомства ЕС отметила: "Я бы не стала называть США "угрозой для Европы", они никогда таковой не будут. И я уверена, что и с Россией можно работать на многих направлениях: мы делаем это касательно Сирии, иранской ядерной программы, Ближнего Востока". Могерини добавила, что некоторые политические стратегии Москвы "могут быть проблематичными", но "в общем, опять же, я вижу возможности".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.