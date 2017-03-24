След русского медведя виден и в политике, и в экономике Болгарии

Кремль усиливает давление, чтобы поддерживать зависимость Софии от российского газа и влиять на проходящие в стране выборы, пишет журналист Le Figaro Тьерри Порт.

У бывшего посла Болгарии в Москве Илияна Василева нет никаких сомнений, что "будущее болгарское правительство будет негласно или открыто пророссийским и менее ориентированным на Европу и Запад". Сегодня экс-дипломат является консультантом в энергетических вопросах и присоединяется к мнению многих болгарских специалистов, которые описывают огромную экономическую, культурную и теперь уже политическую важность Кремля для их страны, "лидирующей" среди народов Евросоюза с точки зрения российского влияния", - говорится в статье.

"По мнению Василева, президентские выборы в Болгарии, которые привели к проведению досрочных парламентских выборов в следующее воскресенье, стали для России лишь закуской к аперитиву. Экс-дипломат подробно рассказал, как Леонид Решетников, экс-сотрудник Службы внешней разведки России и агент экспансионистской политики Кремля через Российский институт стратегических исследований, директором которого он тогда являлся, несколько раз приезжал в Софию, чтобы решить судьбу болгарских президентских выборов ноября 2016 года", - передает журналист.

"Факты таковы: экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, который представлял Россию как "агрессивное государство", не был выдвинут на выборы Бойко Борисовым, лидером правящей партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), сделав ставку на кандидата с меньшей харизмой, - говорится в статье. - Болгарская социалистическая партия обрела нового лидера в лице Корнелии Ниновой, которая с тех пор беспрестанно говорит, что она враждебно относится к санкциям ЕС против России. Избранный президент Румен Радев объявил во время своей кампании, что "Крым фактически российский", что также означает отказ от санкций, наложенных на Россию после захвата ею этой украинской территории".

"Около четверти болгарского ВВП связано с российскими интересами, констатировало в конце 2016 года исследование американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), где подчеркивается также, насколько сильно давление России на политический класс Софии. Это исследование в Болгарии основывалось на работе группы ученых из Центра изучения демократии в Софии под руководством Руслана Стефанова. "Когда входишь в какой-нибудь проект с русскими, потом не можешь из него выйти", - с улыбкой говорит Стефанов и после серьезной аргументированной речи холодно подводит итог: "Один евро из пяти, циркулирующих в Болгарии, контролируется Россией". Его данные показывают, что российская нефтяная компания "Лукойл"- самая крупная в Болгарии, "Газпром" - единственный поставщик газа в Болгарию, и страна снабжается газом лишь через один газопровод, принадлежащий ему же", - сообщает автор статьи.

"Все сходятся во мнении, что ни один серьезный кандидат на предстоящих парламентских выборах не осмелился критиковать политику Кремля. Россия предоставила Болгарии независимость в XIX веке и снова туда вернулась после Второй мировой. И, по-видимому, психологически болгары больше привязаны к своим старым воспоминаниям, чем к новейшей истории страны в качестве члена ЕС и НАТО", - комментирует Порт.