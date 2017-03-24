Киев и Москва на грани развода

В четверг как минимум три события спровоцировали дальнейшее ухудшение российско-украинских отношений, пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль.

"Российский экс-депутат Денис Вороненков, сбежавший на Украину, который обвинял свою страну в том, что она давно планировала вторжение в Донбасс, утром был застрелен прямо в центре Киева. Бывшего парламентария в Москве считали "предателем". Кроме того, ночью произошли взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области на востоке Украины, из-за чего пришлось эвакуировать 20 тыс. жителей. В обоих случаях президент Петр Порошенко обвинил своего соседа в "государственном терроризме" и "саботаже", - говорится в статье.

"В этом и без того перегруженном контексте Киев наложил запрет на финансовые операции между российскими банками и их украинскими "дочками", который вступил в силу с четверга. Он прошел незамеченным, - полагает автор, - так же, как объявленный в среду запрет на выдачу визы для Юлии Самойловой. Эта молодая российская певица с ограниченными возможностями из-за обвинений в том, что она выступала в Крыму, теперь не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" на Украине". "Украинские власти заражены русофобской паранойей", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "При этом пять крупных российских государственных банков, присутствующих на Украине, живут под угрозой экспроприации", - говорится в статье.

"В Донбассе, где украинская валюта гривна уже уступила место рублю, намечается развод по доверенности. В середине февраля Кремль без особого шума признал паспорта, выданные самопровозглашенными республиками Донецка и Луганска, и тем самым усилил опасения об отделении этой территории. Параллельно повстанцы наложили руку на основные производственные фонды этой территории, в частности вынудив французскую компанию по производству технических газов Airliquide прекратить свою деятельность в регионе. Не исключено, что эти предприятия будут выкуплены олигархами, близкими к Кремлю. Российская власть воздержалась от комментариев по поводу рейдов, совершенных ее протеже", - отмечает Авриль.

Вместе с тем украинская власть ничего не сделала, чтобы удержать свои территории. "Петр Порошенко недавно уступил националистам, приказав остановить грузопоток между Киевом и повстанцами Донбасса", - пишет журналист.

"Такое политическое бездействие, видимо, воодушевлено гарантиями, недавно выданными украинской власти со стороны Вашингтона: запутавшаяся в обвинениях из-за российского вмешательства в избирательную кампанию, новая администрация США, похоже, отказалась от генерального соглашения с Москвой, заключенного за спиной у Киева. Таким образом, не имея возможности оказать давление на Украину и Россию, Париж, Берлин и Вашингтон вынуждены лишь констатировать непрекращающиеся нарушения Минских соглашений, рискуя тем, что словесная война и двусторонние санкции могут переродиться в военный конфликт", - подытоживает Авриль.