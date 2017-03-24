Турция и Россия - для Болгарии они "исконный враг" и "братская страна"

Судьба Болгарии тесно связана с двумя крупными соседями, а именно - с Россией и Турцией, пишет политический обозреватель швейцарской Neue Zuercher Zeitung Иво Мийнсен, напоминая, что до обретения независимости в 1878 году Болгария пять веков входила в состав Османской империи. Это до сих пор "сказывается на восприятии болгар: несмотря на переориентацию на Запад, болгары относятся к русским позитивно, а турок по-прежнему воспринимают с недоверием, в лучшем случае - с прагматизмом".

"Это можно заметить и во время предвыборной борьбы, решающую роль в которой играют тяжелые отношения с Турцией, - пишет автор. - Агрессивное поведение Эрдогана будит у 7-миллионого населения страны страхи, которые пытаются инструментализировать различные политические силы". Также это касается турецкого меньшинства в Болгарии: его представителей отчасти подозревают как "пятую колонну Анкары".

В частности, серьезный дипломатический скандал произошел из-за того, что "посланники турецкого правительства открыто агитировали за новую партию DOST, в которой эксперты видят длинную руку Анкары". Участие в выборах "болгарских турок", которые когда-то эмигрировали из страны из-за репрессий при социализме, воспринимается неоднозначно. Турецкие союзы уже на протяжении нескольких лет организуют для них автобусные поездки. Болгарская организация "Объединенные патриоты" в знак протеста в этот вторник блокировала пограничные переходы, говорится в статье.

"Между тем политическая и, прежде всего, экономическое влияние Турции в Болгарии меркнет по сравнению с аналогичным влиянием России", - подчеркивает автор. Российские фирмы "контролируют почти четверть болгарской экономики, причем инвестиции идут в стратегические значимые отрасли". Болгария очень сильно зависит от российских поставок нефти и газа. Также россияне контролируют банки, телекоммуникационные компании и часть рынка недвижимости. Российские олигархи играют важную роль в средствах массовой информации.

В американском Центре стратегических и международных исследований считают, что Россия может получить контроль над страной, и призывают Евросоюз принять контрмеры, пишет Иво Мийнсен.