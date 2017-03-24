Правительство ФРГ предостерегает о расколе немецкого общества

Правительство Германии заявило о глубоком расколе немецкого общества на бедных и богатых, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

"Если разрыв между бедными и богатыми оказывается слишком велик и люди начинают воспринимать богатство как приобретенное без значительных усилий, итогом может стать снижение одобрения существующей экономической модели общества", - говорится в новом докладе правительства.

Также авторы исследования обращают внимание на тот факт, что "из поколения в поколение в Германии снижается роль профессии как социального лифта". В качестве примера приводится поколение 1960-х годов. Представителям этого поколения "чаще удавалось преодолеть низкий профессиональный или образовательный статус поколения их родителей и добиться перехода, по крайней мере, в средний класс".

У "поколения родившихся между 1970-1986 годами, шансы добиться того же самого составляют уже около 50%". Доклад, как говорится далее, был подготовлен федеральным министерством труда и социальных вопросов Германии.

Помимо этого, в докладе, как добавляет издание, приводятся цифры распределения богатства. Низшие слои населения Германии обладают только 1% всеобщего богатства, в то время как 10% самых богатых людей страны владеют более чем половиной всего богатства. Причем с 1998 года эта тенденция только возрастает.