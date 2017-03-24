Россия, "возможно, помогает снабжать "Талибан"*, утверждает американский генерал

"Американский главнокомандующий в Европе в четверг предупредил, что Россия, возможно, поставляет оружие "Талибану"*, в то время как группировка боевиков захватила афганский город, в попытке защитить который погибли более ста британских солдат", - пишет The Telegraph.

"Стратегический округ Сангин в провинции Гильменд стал самым смертоносным фронтом для сил Великобритании в Афганистане: 104 британских военнослужащих погибли в попытке не отдать его в руки "Талибана"*. Однако город пал рано утром в четверг, на фоне того как силы "Талибана"* продолжили многолетнее наступление с целью расширить свое присутствие в Южном Афганистане", - сообщает автор статьи Раф Санчез.

В то же время американский главнокомандующий в Европе предупредил, что Россия в настоящее время, возможно, вооружает боевиков, говорится в статье.

"Генерал армии Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что Москва, как представляется, становится все более влиятельным игроком в Афганистане", - пишет издание.

"В последнее время я замечаю влияние России - возросшее влияние в плане связей и, возможно, даже снабжения "Талибана"*, - заявил он.

Заявления генерала Скапарротти были сделаны после того, как высокопоставленный источник в вооруженных силах Пакистана сообщил The Telegraph, что Россия, возможно, испытывает соблазн организовать вторжение в Афганистан по образцу сирийского, если силы "Талибана"* и ИГИЛ* продолжат расти.

"Россия опровергает поддержку "Талибана"*, утверждая, что целью ее контактов с группировкой является усадить талибов за стол переговоров", - говорится в статье.

"Большая часть британских сил была выведена из Афганистана в конце 2014 года, но около 500 человек остаются в стране с целью подготовки и обучения афганских вооруженных сил. В Афганистане остаются около 8 тыс. военнослужащих США, и Дональд Трамп, по сообщениям, рассматривает возможность разместить там дополнительные силы", - пишет издание.

*"Талибан", ИГИЛ - террористические организации, запрещенные в РФ.